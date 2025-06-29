Украина выходит из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. В МИД Украины отмечают, что РФ не является участницей Конвенции, поэтому широко использует противопехотные мины как метод ведения войны. Зато Украина оказалась в неравной ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону.

Кстати, Польша, Литва, Латвия и Эстония объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции еще раньше. В Польше на днях эту идею уже поддержал парламент... Если парламенты других стран сделают то же самое, их можно поздравить - они молодцы.

Важно понимать, что мир немного заигрался в какой-то лжегуманизм. В частности, почему-то считая, что какое-то оружие является "гуманным", а какое-то - "негуманным". Если задуматься, это выглядит, по меньшей мере, странно. Убить из пулемета - это "гуманно", а убить противопехотной миной "не гуманно"?

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При этом, россияне продвигаются, применяя против наших бойцов все возможные средства убийства, даже запрещенные. К примеру, РФ использует против нас химическое оружие, но делает это хитро. Чтобы не было зафиксировано веществ, которые внесены в каталог как химическое оружие, используются вещества с похожей формулой и действием, но которые, формально, являются лишь "химически опасным веществом".

В то же время еще в 2022 году (в год 25-летнего юбилея Оттавской конвенции) было зафиксировано использование россиянами в Украине противопехотных мин. В частности, отступая и покидая позиции, они устанавливали мины-ловушки и самодельные взрывные устройства...

Что же делаем мы? Вежливо выполняем Конвенцию?

Оружие используется для того, чтобы убивать врагов. И, чем быстрее и больше мы убьем врагов, очевидно, тем лучше оружие. При этом неважно, "гуманное" ли оно. Излишняя толерантность к врагу приводит к дополнительным потерям среди побратимов - мы, к сожалению, уже знаем эту формулу.

Таким образом, если удается без попадания под какие-то международные санкции использовать противопехотные мины, то это убьет гораздо больше врагов и сохранит гораздо больше жизней наших военнослужащих... Было бы очень неплохо иметь возможность останавливать россиян не только дронами, но и минами, которые можно расставлять дистанционно...

В то же время, нельзя забывать, что, выполняя Конвенцию о запрете противопехотных мин, мы ежегодно предоставляли отчеты о количестве и типах мин, которые у нас были, местах расположения минных полей (для обучения), выполнении программ по их обезвреживанию и так далее. Как следствие, еще в отчете за 2020 год, если мне не изменяет память, Украина сообщила, что уничтожила более 3 млн запрещенных противопехотных мин. И, очевидно, утилизация продолжалась как минимум до полномасштабного вторжения России. Поэтому сейчас также есть вопрос, будет ли у нас этот тип оружия в достаточном количестве после выхода из Оттавской конвенции, или придется где-то его закупать.

Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины