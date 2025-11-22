"Флеш" отметил, что информация о такой антенне давно поступала от разведки, но ее никто никогда не видел.

Россияне начали атаковать Украину новыми реактивными управляемыми авиационными бомбами (далее - КАБ, керовані авіаційні бомби) УМПБ-5Р. Специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале рассказал, чем обеспечивается точное наведение этого оружия на цель.

"В данном КАБ установлена новейшая CRPA антенна на 16 элементов. И она не китайская, как на "Шахедах", а российская", - написал он.

"Флеш" отметил, что информация о такой антенне давно поступала от разведки, но ее никто никогда не видел.

Эксперт заявил, что украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут сильно мешать российским летающим средствам поражения, из-за чего враг продолжает увеличивать количество элементов в антеннах. Также он считает, что для эффективного воздействия РЭБ на новый тип российских антенн нужно наращивать количество украинских источников РЭБ.

"Причем всех типов, как с круговыми антеннами, так и с направленными. Это очень условно, но чтобы подавить такую антенну на больших территориях, нам нужно ставить источники РЭБ буквально каждые 5 километров", - добавил "Флеш".

Кроме того, эксперт подчеркнул, что расположение элементов российской антенны очень нестандартное. Он не исключает, что такие антенны скоро появятся и на российских "Шахедах".

Какой двигатель установлен на российский реактивный КАБ

Ранее специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов показывал снимки реактивного двигателя нового российского КАБ УМПБ-5Р. Это китайский малогабаритный реактивный двигатель SW800 от компании Swiwin.

В Defense Express отметили, что этот двигатель при своей массе в 8,5 кг и умеренных габаритах в 208 мм диаметра и длине в 454 мм развивает до 0,8 кН тяги. На китайских маркетплейсах SW800 предлагают по цене от 15 до 17 тысяч долларов.

Кроме того, этот же двигатель россияне установили и на новую малогабаритную крылатую ракету "Бандероль". Последнюю якобы запускают с ударного БПЛА "Орион" (таких аппаратов у РФ сравнительно немного).

