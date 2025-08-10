Концептуально она похожа на украинскую ракету "Пекло".

У российских оккупантов, похоже появился новый образец небольшой крылатой ракеты. И враг уже атаковал ею территорию Украины.

Об этом пишет украинское издание Defense Express. Авторы обратили внимание на сообщение телеграм-канала "monitor" от утра 7 августа, в котором сообщалось о пролете крылатой ракеты типа "Бандероль" в сторону Николаева с южного направления.

Позже в другом телеграм-канале под названием "Полковник ГШ" было опубликовано изображение сбитой ракеты. Администраторы паблика уточнили, что речь идет о другой – до сих пор неизвестной – крылатой ракете.

По своему виду она была похожа на британско-французскую крылатую ракету типа Storm Shadow, а концептуально – на украинскую ракету "Пекло".

В Defense Express напомнили, что вышеупомянутая "Бандероль" тоже является новым вооружением в арсенале оккупантов. Впервые о нем публично стало известно весной 2025 года, и это оружие сначала считали дроном.

"Впоследствии стало известно, что под этим названием на самом деле скрывается крылатая ракета типа S8000, которую к тому же россияне сами "засветили" на полигоне "Капустин Яр" и которая визуально похожа на американскую AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile), потому что на этом все сходство заканчивается – в случае российской "Бандероли" речь идет об относительно дешевой крылатой ракете, которая имеет дальность до 500 км", – говорится в материале.

Авторы объяснили, что ракета S8000 оснащается турбореактивным двигателем типа SW800Pro-A95 китайского производства. В ней также есть определенное количество компонентов западного производства. При этом боевая часть ОФБЧ-150 имеет массу в 114,3 кг.

Учитывая тот факт, что концептуально новая неизвестная крылатая ракета оккупантов похожа на украинскую разработку под названием "Пекло", в материале рассказали, что это небольшая украинская крылатая ракета, которую часто называют "ракето-дроном".

"Из открытых данных известно, что она имеет дальность до 700 км и может развивать скорость до 700 км/ч. Вероятная длина до 2 метров, боевая часть – более 50 кг, оснащена малогабаритным турбореактивным двигателем", – добавили в Defense Express.

Российское оружие в войне против Украины: вы могли это пропустить

Россия стала крепить к "Шахедам" противотанковые мины. Об этом сообщил специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, речь идет о минах ПТМ-3. И такие "Шахеды" уже видели в разных регионах.

Ранее в телеграм-каналах сообщали о том, что противотанковые мины ПТМ-3 устанавливают и на барражирующие боеприпасы "Ланцет".

Также в РФ разработали новый беспилотный летательный аппарат для противодействия окопным средствам радиоэлектронной борьбы. "Флеш" рассказал, что БПЛА под названием "Велес-10.ДР", по заявлениям производителя, имеет донаведение на источник радиоизлучения.

