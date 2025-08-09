По словам аналитиков, такая ракета может дотянуться до США.

В Иране создали собственную межконтинентальную баллистическую ракету Khorramshahr-5. Такую информацию распространили местные СМИ, однако пока нет никаких официальных данных об этом, пишет Defense Express.

Однако если Иран действительно создал Khorramshahr-5, то следует обратить внимание на те характеристики, о которых сейчас идет речь. Как сообщает Mehr News Agency, ракета имеет дальность 12 тысяч км, скорость 16 Мах и боевую часть в 2 тонны.

"От Defense Express добавим, что Иран уже имеет свой "Орешник на минималках" - баллистическую ракету средней дальности, которая по своей конструкции больше походит на МБР, а именно Khorramshahr-4, то есть предшественник новой. Она как и большинство современных МБР имеет систему с раздельными блоками, хотя на ней они и больше похожи на суббоеприпасы, ведь не имеют собственной системы наведения", - говорится в материале.

Аналитики добавили, что Khorramshahr-4 имеет боевую часть с 20 такими суббоеприпасами. Раскрытие ракеты происходит на высоте в 7 км, а разлетаются они в радиусе 8 км.

Как отметили в Defense Express, Иран уже запускал эту ракету по Израилю в июне этого года во время 12-дневной войны.

"То есть если суммировать, прошлая версия, Khorramshahr-4, была похожа на современные МБР, хотя и без некоторых элементов, обычно присущих им, таких как системы наведения в каждом боевом блоке. Также до изменения классификации ей не хватило и дальности, ведь она у нее около 4 000 км", - подчеркнули эксперты.

Поэтому, скорее всего, ее потомок Khorramshahr-5 сохранит эту систему с раздельными боевыми блоками, благодаря чему ее будет гораздо сложнее перехватить на конечных участках.

"Учитывая активное развитие иранской ядерной программы, даже несмотря на удары США и Израиля по ядерным объектам, вероятно, если Khorramshahr-5 действительно существует, то была создана именно для доставки ядерного заряда на территорию США. Хотя ранее, еще в 2015 году иранские чиновники заявляли, что им хватит и БРСД на 2000 км для ударов по Израилю и базам США на Ближнем Востоке. Однако, возможно, что после 12-дневной войны в июне этого года, Иран изменил свою позицию, и готовится в случае чего напрямую бомбить США", - предполагают аналитики.

Ранее издание Breaking Defense писало, что армия США делает ставку на лазерное оружие для противоракетной обороны, однако есть нюанс. В частности, одной из текущих проблем для работы службы в области направленной энергии является то, что пока не существует "надежной производственной базы для этого".

"Нам не хватает некоторых инженерных знаний. ... Нет инженерной базы для систем оружия направленной энергии, как это есть для средств связи, радио или даже радаров", - отметил глава Технического центра Командования космической и противоракетной обороны армии США Кит Крапелс.

Также сообщалось, что в США показали впечатляющий вид палубного истребителя шестого поколения F/A-XX. На фото можно увидеть нос, кабину пилота и переднюю часть фюзеляжа самолета, который, вероятно, готовится к взлету с палубы авианосца.

По словам экспертов, самолет немного похож на Northrop/McDonnell Douglas YF-23 - проект многоцелевого истребителя пятого поколения, который совершил первый полет в 1990 году.

