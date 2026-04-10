Российские ВВС стали гораздо опаснее, чем до вторжения в Украину, - BI

По словам экспертов, многие политики и военные наблюдатели НАТО недооценивают российские ВВС.

Эксперты по воздушному бою считают, что российские ВВС стали гораздо опаснее и представляют для НАТО большую угрозу, чем до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Российские пилоты получили боевой опыт и смогли извлечь уроки из ведения современных боевых действий, пишет Business Insider.

По словам отставного генерал-майора армии США Гордона Дэвиса, НАТО необходимо пересмотреть свое представление о российских ВВС.

"НАТО не может самоуспокоиться, полагая, что российские ВВС остались такими же, какими они были раньше, а не такими, какими они являются сейчас", - сказал он журналистам.

Эксперт по военно-воздушным силам из британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Джастин Бронк заявил, что многие политики и военные наблюдатели НАТО недооценивают российские ВВС из-за того, что они не смогли на раннем этапе вторжения в Украину обеспечить превосходство в воздухе и понесли значительные потери авиации.

"Но это ошибка. Во многих отношениях нынешние ВКС РФ представляют собой гораздо более серьезную потенциальную угрозу для западных ВВС, чем в 2022 году", - подчеркнул Бронк.

Эксперт отметил, что в ходе войны против Украины около 130 российских самолетов были сбиты или серьезно повреждены. Тем не менее, по его словам, влияние этих потерь не так сильно, как могут показать цифры.

Бронк поделился, что россияне потеряли примерно по 40 самолетов Су-25СМ(3) и Су-34(М), но они не представляют большой ценности для России в возможном конфликте с НАТО. Более того, он подчеркнул, что Москва смогла произвести больше самолетов Су-35С, Су-34 и Су-30СМ(2), чем было потеряно в ходе войны, а поставки других типов самолетов также продолжаются.

Также Бронк отметил, что российские пилоты стали значительно опытнее. По его словам, долгое время российские пилоты, как правило, налетали гораздо меньше, чем их коллеги из стран НАТО, но вторжение в Украину подарило им многолетний ценный боевой опыт.

Кроме того, эксперт добавил, что РФ модернизировала свое вооружение таким образом, что оно стало представлять большую угрозу для НАТО. Он заявил, что в начале 2022 года России было бы сложно применять эффективную огневую мощь на поле боя в широких масштабах из-за недостаточного выбора вооружения, но теперь ситуация изменилась.

Специалист по военной авиации из Королевского аэронавигационного общества Великобритании Тим Робинсон сказал журналистам, что теперь россияне действуют более разумно: используют лучшую тактику и новое вооружение. Например, ВВС России оснащают свои истребители Су-35 ракетами Р-37М с большей дальностью действия, которые, по словам Бронка, значительно усилили угрозу, которую они теоретически могут представлять для воздушных операций НАТО.

Также Робинсон напомнил, что РФ разработала средства нанесения ударов с воздуха на большом расстоянии – от ракет до планирующих бомб, – которые не только усложняют задачу противовоздушной обороны, но и позволяют наносить удары из относительно безопасных позиций.

По словам Бронка, НАТО извлекло много уроков из войны, например, из опыта Украины, получив более точные данные о российских системах противовоздушной обороны, включая их сильные и слабые стороны, чем имело до 2022 года. Он добавил, что у НАТО есть необходимое вооружение для противодействия им, хотя его количество в Европе пока недостаточно.

Израиль заранее изучил МиГ-29, чтобы подготовиться к войне с Ираном - что известно

Ранее аналитики The War Zone писали, что еще в конце 1990-х годов Израиль испытал истребители МиГ-29, готовясь к войне против Ирана. Предположительно, три истребителя для тестов Израиль получил от Польши в апреле 1997 года. Испытания проходили тайно.

Военнослужащий 413 полка СБС "Рейд" Иван Киричевский выделил несколько деталей испытаний. По его словам, в рамках тестов израильские пилоты изучили самолет и его системы вооружения, налетали на них много часов и проверили возможности самолета в противостоянии с израильскими истребителями.

