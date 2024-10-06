По мнению эксперта, "Охотник" могли сбить сами россияне, чтобы не допустить его попадания в руки ВСУ неповрежденным.

5 октября в районе Константиновки Донецкой области был сбит новый российский стелс-БПЛА "Охотник". Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, у РФ существует всего несколько таких беспилотников, и теперь один из них - или, по крайней мере, его обломки - находится в руках Украины.

"Они разберут его до последнего винтика и, конечно, ознакомятся с его богатым внутренним содержимым", - жаловался российский тг-канал Fighterbomber.

Как отмечает Акс, пока неясно, что послужило причиной падения беспилотника. На видео сбития БПЛА запечатлен военный самолет, выпустивший ракету по "Охотнику", в результате чего он рухнул на землю. При этом, пишет аналитик, хотя вариант того, что "Охотник" был сбит украинским истребителем, нельзя исключать и вариант, что он был сбит самими россиянами:

Видео дня

"Если "Охотник" был неисправен, россияне могли предпочесть сбить его, а не рисковать тем, что он упадет на украинскую территорию практически неповрежденным".

При этом есть большая вероятность того, что "Охотник" столкнулся с мощными радиопомехами, поскольку, скорее всего, беспилотник не обладает полной автономностью и зависит от устойчивой связи с операторами на земле, пишет Акс.

"Это позорная потеря для потрепанных российских ВВС, которые уже лишились более 100 боевых самолетов, включая как минимум один стелс-истребитель Су-57, из-за украинских пушек, ракет и беспилотников", - подчеркивает он.

Он отмечает, что "Охотник" теоретически может проникать сквозь оборону противника и доставлять боеприпасы. Этот БПЛА относится к тому же классу, что и китайский беспилотник Tian Ying и разведывательный БПЛА Lockheed Martin RQ-170 ВВС США.

При этом, хотя вероятность того, что "Охотник" в конечном итоге поступит на вооружение российских ВВС, велика, однако пока неясно, построила ли Россия достаточно "Охотников" или провела достаточно испытаний, чтобы полностью оснастить ими фронт.

"Возможно, этот БПЛА все еще находится в стадии разработки. Хотя российские ВВС нередко направляют испытательные самолеты в зоны боевых действий для сбора данных в реальных условиях, потеря редкого и дорогостоящего испытательного самолета во время боевых испытаний - это огромный провал для разработки", - подытоживает аналитик.

Сбитие российского стелс-БПЛА "Охотник"

Днем 5 октября украинские военные сбили в Донецкой области вражескую цель. Позже руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что сбить могли и новый российский беспилотник С-70 "Охотник".

При этом эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что теоретически, этот дрон может быть своеобразной заменой российским самолетам Су-34. Он также подчеркнул, что россияне явно нашли возможность опасно приближаться к линии фронта любыми летательными аппаратами, и будут пытаться любыми правдами и неправдами удержать преимущество в воздухе для продолжения наступательных операций.

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