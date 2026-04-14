Украинская тактика защиты от дронов не подходит странам на Ближнем Востоке, - BI

Географическое положение может ограничивать возможности эшелонированной обороны.

На фоне войны Ирана с США и Израилем страны Ближнего Востока обращаются к украинскому опыту для противодействия угрозе иранских "Шахедов". Однако, как пишет Business Insider, хотя Украина создала впечатляющую систему ПВО, но эксперты в области обороны утверждают, что вряд ли партнеры на Ближнем Востоке смогут полностью скопировать украинскую стратегию с использованием дронов-перехватчиков и применить ее на практике, и на это есть несколько причин.

"Украинская система противовоздушной обороны эффективно работает благодаря наличию пространства для эшелонированной обороны. У стран Персидского залива такого пространства нет, поэтому им требуется несколько иная конфигурация", - отмечается в статье.

Разное географическое положение

Одно из отличий этих государств от Украины заключается в том, что здесь нет большой территории, на которой можно разместить множество групп перехватчиков БПЛА, сказал Business Insider Джастин Бронк, эксперт по военно-воздушным силам из британского аналитического центра Royal United Services Institute.

Географическое положение позволило Украине создать многоуровневую систему противовоздушной обороны, от дешевых беспилотников-перехватчиков до современных зенитно-ракетных комплексов, размещенных на разных дистанциях для поражения угроз задолго до того, как они достигнут городов. Мобильные подразделения также могут передислоцироваться для перехвата атак. Но эта модель не применима на Ближнем Востоке.

Территории стран тут гораздо меньше – Объединенные Арабские Эмираты занимают менее 32 000 квадратных миль (чуть более 80 000 кв. км), а Кувейт – менее 7 000 (18 тыс. кв.км), – и многие из их наиболее важных целей, таких как крупные города, аэропорты и авиабазы, находятся недалеко от побережья.

Беспилотники-перехватчики – лишь часть решения

Дуглас Барри, эксперт по военно-воздушным силам из Международного института стратегических исследований, заявил BI, что Ближнему Востоку, вероятно, необходим другой набор уровней противовоздушной обороны, чем тот, который использует Украина:

"Большая территория суши может обеспечить военным "полезное время реакции". Однако прибрежная география означает, что "угроза оказывается практически у порога довольно быстро". Возможность сбивать цели над морем, а не на суше, имеет преимущество в плане управления разрушениями, но сокращение времени реакции является проблемой".

Покупки перехватчиков недостаточно

Существуют и другие проблемы для стран, стремящихся перенять украинский стиль противовоздушной обороны. Президент Украины Владимир Зеленский и представители промышленности предупреждали, что одной лишь покупки перехватчиков недостаточно.

Странам, готовящимся к современным зенитным боям, необходимы мощные системы поддержки, хорошая интеграция и обучение. Зеленский отметил, что некоторые страны закупили украинские перехватчики, а затем вернулись в Украину за помощью, поскольку им не хватало более широкой системы поддержки.

Еще одним ограничением является дефицит предложения

Агрис Кипурс, генеральный директор латвийской компании Origin Robotics, производящей беспилотники-перехватчики, используемые Украиной, рассказал Business Insider, что до войны с Ираном ему было трудно убедить военных принять на вооружение беспилотники-перехватчики. Сейчас спрос стремительно растет.

Украина помогает бороться с "Шахедами" на Ближнем Востоке

Страны Персидского залива активно привлекают Украину к укреплению противовоздушной обороны на фоне угроз со стороны Ирана.

Как отмечают эксперты, Украина создала эффективную систему борьбы с дронами, в частности иранского типа "Шахед". Дешевые дроны-перехватчики позволяют уничтожать до 90% воздушных целей.

В начале марта стало известно, что украинские профессиональные команды по противодействию и сбиванию иранских ударных дронов типа "Шахед" отправились в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Также Украина направила дроны и экспертов для защиты американских баз в Иордании.

