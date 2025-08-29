В частности, враг начал устанавливать на них генераторы радиопомех, говорит Романенко.

Российские оккупационные войска совершенствуют свои баллистические ракеты и в тактическом, и в техническом плане. Такое заявление сделал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко.

"На баллистических ракетах россияне вместо фальшивых целей начали устанавливать генераторы радиопомех. Они смотрят, какие у нас радары и стараются настроить те средства, чтобы они ставили эффективные радиопомехи", – пояснил он в комментарии "Украинскому Радио".

Эксперт отметил, что имитационные помехи работают так, что когда летит одна ракета, создается впечатление, что их 20-30. И подсказать, какая из них реальная, а какая виртуальная, может уже опыт офицера наведения, добавил специалист.

По его словам, подобная ситуация сложилась и с крылатыми ракетами.

"Россияне на них устанавливают системы отстрела ловушек – тепловых или радиолокационных. Все это значительно усложняет перехват и уничтожение вражеских ракет. Кроме того, россияне тоже все время ведут разведку и совершенствуют тактические приемы. Они стараются стрелять баллистикой там, где нет Patriot или запускать Х-101 туда, где нет эффективных средств противовоздушной обороны. В северокорейских ракетах были усовершенствованы навигационные системы. То есть есть техническое совершенствование всех образцов вооружения", – констатировал Валерий Романенко.

Россияне применяют для атак по Украине реактивные дроны "Герань-3". Валерий Романенко рассказал, что они почти ничем не отличаются от версии "Герань-2", но имеют турбореактивный двигатель, и его легко отличить от других беспилотников по характерному свисту.

Между тем France24 сообщает, что Россия строит аэропорты для запуска иранских дронов по Украине. Отмечается, что главной сильной стороной дронов Shahed является их большое количество. Авторы отметили, что уничтожение этих баз запуска, а также российских заводов, производящих дроны Shahed, является приоритетной задачей для военного командования Украины.

