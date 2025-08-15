Российские баллистические ракеты после улучшений научились менять траекторию и выполнять маневры.

Разведывательное управление Минобороны США зафиксировало подтверждение того, что россияне начали чаще применять баллистические ракеты для ударов по Украине. Эти ракеты получили улучшенные возможности маневрирования, из-за чего украинской противоракетной обороне труднее справляться с ними, пишет The War Zone.

Отмечается, что украинским зенитным ракетным комплексам Patriot стало труднее сбивать российские баллистические ракеты. Всего у Украины есть пять батарей этих систем ПВО.

В отчете Разведывательного управления Минобороны США говорится, что одной из главных проблем для Украины является то, что российские баллистические ракеты после улучшений научились менять траекторию и выполнять маневры, а не лететь по традиционной баллистической траектории.

"Например, атака 28 июня включала семь баллистических ракет, из которых ВСУ сбили только одну. Массированная атака 9 июля - крупнейшая воздушная атака с начала полномасштабной войны - включала 13 ракет, из которых ВСУ сбили или подавили 7", - говорится в отчете.

В издании отметили, что в Разведывательном управлении Минобороны США не уточнили, о каких именно ракетах идет речь. Тем не менее в мае начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью The Kyiv Independent говорил о том, что россияне усовершенствовали "Искандер-М" и КН-23, которые Северная Корея поставляет Москве, что затрудняет борьбу с ними.

В издании напомнили, что активное использование Россией ракет "Искандер-М" в начале полномасштабного вторжения в Украину выявило наличие встроенной функции ложных целей. С тех пор появились свидетельства того, что эта функция присутствует не на всех ракетах. Теперь же РФ стремится начать более широкое использование таких целей на своих ракетах.

Российские "Искандеры" стали точнее - что известно

Ранее генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказал, что у россиян налажено производство ракет, но то что они производят, сразу и применяется для ударов по Украине. Он отметил, что враг также совершенствует меткость своих ракет.

По словам Скибицкого, баллистическая ракета "Искандер" стала более точной и маневренной, что является проблемой для Украины.

