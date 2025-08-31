Эксперт отмечает, что информация в мониторинговых каналах по пролету ракет, "Шахедов" позволяет врагу искать дыры в нашей ПВО.

На сегодня есть ряд предложений по совершенствованию системы противовоздушной обороны, поэтому вскоре мы увидим некоторые очень интересные изменения в ее работе. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что средства РЭБ активно разворачиваются практически по всей территории Украины, но они являются одним из элементов системы ПВО. По его словам, на сегодня проблема в том, что враг использует большое количество разнообразных целей с постоянным изменением маршрутов, высоты и тактики применения, постоянно маневрирует в воздушном пространстве Украины.

"При этом даже те системы Ground Master 200, которые мы получили, позволяют выявлять "Шахед" на расстоянии от 30 до 150 км в зависимости от высоты полета цели. Их нам очень много нужно, чтобы сделать плотное радиолокационное поле. Одна система стоит около 17 млн евро. Но есть определенные инструменты, которые позволят нам быть более эффективными. Сейчас будет больше использоваться дронов-перехватчиков, но нужно масштабирование производственных мощностей. Также есть легкая авиация, но речь не идет о спортивных самолетах и каждом желающем, который хочет на своем дельтаплане перехватывать "Шахеды", - сказал Храпчинский.

По его словам, сегодня в мире нет такого же эффективного инструмента противодействия "Шахедам" каким является система "Петриот" для перехвата баллистики.

"Поэтому здесь надо говорить о создании систем, которые позволят более качественно и значительно дешевле формировать низковысотное радиолокационное поле, которое расширит возможности Воздушных сил, чтобы можно было использовать не только мобильные огневые группы, а и автоматические турели, 155 мм пушку", - подчеркнул эксперт.

При этом добавил, что сейчас враг ищет коридоры прилета, даже "Герберы" могут передавать видео, для поиска маршрутов.

"Мы увидели уже изменение скорости некоторых "Шахедов", чтобы противодействовать нашим дронам-перехватчикам. Поэтому главная задача сейчас - максимально уменьшить любую информацию. Даже информация в мониторинговых каналах, когда они рисуют пролеты ракет, "Шахедов" позволяет врагу искать дыры в нашей ПВО. Это очень важно, потому что у нас есть эффективное решение, но после того как появляется информация, которая помогает врагу, то возникают проблемы", - подчеркнул Храпчинский.

Он считает, что необходимо как можно больше компаний, которые бы занимались радиолокационными системами, потому что это нужно не только для Украины.

"Готовый продукт, который сформирует качественную систему ПВО против угрозы в виде малозаметных дронов будет качественным товаром для экспорта его в другие страны. Здесь можно предложить некоторые технологические решения, в частности, западным странам, чтобы они инвестировать в создание современной новой системы ПВО, которая будет намного круче Стального купола Израиля", - сказал Храпчинский.

Усиление украинской ПВО

Как сообщал УНИАН, Агентство оборонно-безопасного сотрудничества США 30 августа проинформировало, что Государственный департамент США дал "зеленый свет" на возможную продажу Украине системы противовоздушной обороны Patriot и сопутствующего оборудования общей ориентировочной стоимостью $179,1 млн.

В Госдепе подчеркнули, что этот шаг усилит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, а также обеспечит ее более мощной системой ПВО для миссий самозащиты и поддержки региональной безопасности.

