Украина получает от США еще одну систему Patriot / фото wikimedia.org

Государственный департамент США дал "зеленый свет" на возможную продажу Украине системы противовоздушной обороны Patriot и сопутствующего оборудования общей ориентировочной стоимостью $179,1 млн. Об этом сообщило Агентство оборонно-безопасного сотрудничества США.

В пакет входят:

  • засекреченные и несекретные запасные части;
  • техническая поддержка и обучение;
  • программное обеспечение и его обновление;
  • комплекты модификаций, испытательное оборудование, средства связи и аксессуары;
  • инженерная и логистическая помощь;
  • Программа полевого наблюдения и Программа международных инженерных услуг.

В Госдепе подчеркнули, что этот шаг усилит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, а также обеспечит ее более мощной системой ПВО для миссий самозащиты и поддержки региональной безопасности.

"Эта потенциальная продажа поддерживает внешнеполитические и национальные интересы США, укрепляя безопасность страны-партнера, которая способствует политической стабильности и экономическому развитию в Европе", - говорится в заявлении.

В то же время в ведомстве отметили, что продажа не уменьшит обороноспособность США.

ПВО для Украины - последние новости

По данным американских СМИ, недавно Германия передала Украине три системы Patriot в рамках предложенной США новой схемы помощи Украине, когда американское оружие для ВСУ оплачивают европейские страны. В целом Украина надеется получить 10 систем Patriot по новой схеме.

Впоследствии правительство Норвегии заявило, что страна совместно с Германией профинансирует закупку двух систем ПВО Patriot для Украины.

