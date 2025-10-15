Страны Евросоюза должны координировать свои расходы на оборону и оперативно создавать коалиции для совместной разработки новых оборонных программ.

Европейский союз предложит запустить совместные проекты в области беспилотников и противовоздушной обороны в ближайшие месяцы в рамках амбициозного пятилетнего плана по перевооружению континента и сдерживанию России. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что согласно плану, к концу 2027 года ЕС должен совместно осуществлять 40% своих оборонных закупок, что более чем вдвое превышает нынешний уровень.

"Авторитарные государства всё активнее вмешиваются в наши общества и экономику. Традиционные союзники и партнёры переключают своё внимание на другие регионы мира. Милитаризованная Россия представляет постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем", - говорится в документе.

Видео дня

Предложение, подготовленное Европейской комиссией, исполнительным органом ЕС, предусматривает полную перестройку военного планирования и закупок ЕС. В нём утверждается, что страны Евросоюза должны координировать свои расходы на оборону и оперативно создавать коалиции для совместной разработки новых оборонных программ. И эти усилия должны быть предприняты в течение следующего года, если континент хочет достичь своей цели - быть боеготовым к 2030 году. Представитель комиссии Томас Ренье заявил:

"Завтра мы предложим чёткие цели и этапы для устранения разрывов в потенциале и ускорения оборонных инвестиций между государствами-членами".

В документе отмечается, что, хотя коллективный оборонный бюджет блока почти удвоился с 2021 года - с 218 млрд евро до прогнозируемых 392 млрд евро в 2025 году, - расходы по-прежнему в значительной степени нескоординированы между странами ЕС. Это ограничивает возможности Европы по быстрому перевооружению.

Важно, что в плане обозначено несколько областей, где совместные усилия могли бы быть полезны, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также беспилотники и средства борьбы с ними. ЕС также хочет, чтобы к началу 2026 года были сформированы коалиции для управления этими проектами, запуск которых, по его словам, запланирован к середине 2026 года.

В плане говорится, что целевой показатель совместных закупок в 40% будет способствовать реализации этих инициатив. В настоящее время совместные закупки составляют менее 20%, несмотря на то, что страны ЕС в 2007 году взяли на себя обязательство достичь 35%.

Интересно, что для соблюдения крайнего срока выполнения плана (2030 год) в плане подчеркивается, что все проекты, контракты и финансирование должны быть реализованы к концу 2028 года.

Кроме того, ЕС намерен разработать новые флагманские проекты, включающие беспилотники, системы противовоздушной обороны и космический щит. Эти проекты получили такие названия, как "Европейская защита от беспилотников", которая будет основана на опыте Украины. План предусматривает запуск этих проектов в 2026 году.

Отмечается, что инициатива по беспилотникам представляет собой ребрендинг "стены беспилотников", предложенной комиссией после нескольких вторжений НАТО в воздушное пространство, связанных с Россией. Предстоящий план расширяет концепцию, охватывая весь континент. Также ставится цель создать полностью функциональную систему беспилотников к 2027 году.

В документе указано, что предлагаемая система противовоздушной и противоракетной обороны должна быть введена в действие к 2026 году. Также предлагается создать к 2026 году фонд в размере до 1 млрд евро совместно с Европейским инвестиционным банком для поддержки оборонных проектов.

ЕС традиционно играл незначительную роль в обороне, ведущую роль в этом играли страны-члены ЕС и Организация Североатлантического договора. Эта структура способствовала фрагментации европеревооружения Евросоюзапейской оборонной промышленности.

Хотя комиссия предлагает более централизованное планирование и совместные закупки, крупные государства-члены, такие как Германия, поспешили подчеркнуть, что окончательные решения должны приниматься столицами.

Перевооружение Евросоюза

Война в Украине и революция в производстве дронов стимулировали интерес предпринимателей и инвесторов приобщаться к оборонным технологиям. В частности генеральный партнер венчурного фонда Archangel Николас Нельсон только за этот год получил около 1200 предложений от европейских стартапов, которые занимаются такими технологиями.

Вас также могут заинтересовать новости: