Правда, при нынешней администрации помощь предоставляется не бесплатно - за нее платит Европа.

США наращивают военную помощь Украине, хотя теперь уже за счет европейских партнеров Киева. Только за сегодня Вашингтон объявил о двух новых пакетах военных поставок с общей сметой в почти 330 миллионов долларов, пишет The Hill.

Так, сначала Государственный департамент сообщил об одобрении пакета услуг по обслуживанию систем Patriot, которыми оперируют ВСУ. Этот пакет, который в целом стоит около 179,1 миллиона долларов, предусматривает в частности поставки запасных частей, обновление программного обеспечения, комплекты модификаций, коммуникационное оборудование и тому подобное.

В другом заявлении Госдеп объявил об одобрении продажи услуг спутниковой связи Starlink для нужд Украины. Пакет также включает услуги технической и логистической поддержки терминалов спутниковой связи. Этот пакет оценен в 150 миллионов долларов.

The Hill отмечает, что прошло всего два дня с момента, когда Вашингтон сообщил об одобрении продажи Украине более 3 тысяч крылатых ракет ERAM на общую сумму 825 миллионов долларов.

Западная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, США одобрили продажу зенитных систем Patriot для Дании. Ожидается, что эти системы будут переданы для нужд противовоздушной обороны Украины. В частности речь идет о поставке 56 ракет-перехватчиков, двух РЛС, шести пусковых установок и другого оборудования. Смета - 8,5 млрд долларов.

Также мы рассказывали, что чешские волонтеры собрали деньги на вертолет, который затем передали для оборонных нужд Украины.

