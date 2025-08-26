Чехия стала первой страной в мире, граждане которой подарили Украине вертолет.

Чешская инициатива Darek pro Putin ("Подарок для Путина") передала Украине вертолет, для покупки которого был объявлен сбор. Об этом сообщили на странице инициативы в соцсети Х.

Борт Black Hawk UH-60 удалось приобрести благодаря 20 тысячам людей, которые пожертвовали средства. Отмечается, что присоединились к инициативе и словаки.

"Вертолет Black Hawk UH-60 Čestmír находится на Украине. Спасибо всем, кто поверил в это и внес свой вклад. Вас было более 20 000. Сегодня Чешская Республика стала первой страной в мире, граждане которой подарили Украине вертолет. И многие словаки тоже помогли. Для нас это было честью", – сказано в сообщении.

Волонтеры также показали фото переданного вертолета.

Black Hawk UH-60

Black Hawk UH-60 – это многоцелевой вертолет, который был принят на вооружение в 1979 году. Он был разработан компанией Sikorsky Aircraft для армии США.

Экипаж борта состоит из двух пилотов и может перевозить до 11 солдат десанта или груз. Он может развивать скорость до примерно 280 км/ч. Он может пролететь около 600 км без дозаправки.

Он используется для таких задач как транспортировка войск и грузов, медицинская эвакуация, разведка, командный пункт, иногда вооружается пулеметами и ракетами.

