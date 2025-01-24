В состав комплекса входят как управляемые боеприпасы, так и разведчики-ретрансляторы.

Российский "Калашников" заявил о работе над комплексом ударных дронов "КУБ-СМ", который хотят показать на выставке IDEX-2025, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Defense Express.

Комплекс состоит из управляемых боеприпасов в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК, 14 штук) и разведчиков-ретрансляторов в ТПК (2 штуки).

Оба типа летательных аппаратов стартуют поочередно с пусковой установки, размещенной на бронемашине.

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Предполагается, что комплекс можно будет использовать против небронированной и легкобронированной техники, ЗРК, самолетов (вертолетов) вне укрытий, личного состава и тому подобное. Сообщается, что "КУБ-СМ" обеспечивает боевое применение при ветре с порывами до 15 м/с.

Разработчики не раскрыли точных характеристик БПЛА (размеров, дальности и др.). Также неизвестно, на какой стадии сейчас находится новый российский проект. Специалисты не исключают, что на выставке IDEX-2025 будет представлен макет или даже полноценный образец боевой машины.

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Напомним, ранее "Калашников" заявил о создании нового дрона-камикадзе "КУБ-2-Э" в двух вариантах. Этот аппарат также обещают представить во время международной выставки IDEX 2025.

Дрон создали в малом и среднем классе. Беспилотник в среднем классе предназначен, в частности, для поражения легкобронированной техники. Обе версии могут поражать цели, которые движутся (ранний вариант БПЛА "КУБ" имел с этим проблемы).

Также сообщалось, что РФ поставила на фронт первые дроны-камикадзе нового типа с ИИ. Аппарат получил название "Микроб". Он имеет модульный принцип, который позволяет оборудовать его различными приборами в зависимости от ситуации.

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