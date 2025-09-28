Эксперты говорят, что такая техника неплохо подойдет для логистических задач в прифронтовой зоне.

В России заявили о создании нового легкого бронеавтомобиля под названием "Легионер". Машина призвана закрыть потребности российской армии, лежащие между небронированными военными авто и бронетранспортерами, пишет англоязычное издание Defence Blog.

Разработчики описывают свое творение как многоцелевую платформу, которая способна выполнять широкий спектр логистических и вспомогательных задач на поле боя.

Как отмечают журналисты, сейчас на фронте россияне используют или гражданские пикапы с минимальной защитой, или хорошо забронированные, но тяжелые бронетранспортеры. А вот "Легионер" должен быть чем-то средним между ними, обеспечивая одновременно и высокую мобильность, и хорошую грузоподъемность, и базовую баллистическую защиту.

Этот бронеавтомобиль на шасси типа 4×4 имеет бронированную кабину и открытую грузовую платформу, которую можно использовать для перевозки грузов и людей в небоевых ситуациях, или обустраивать на ней пулеметную турель.

Сообщается, что при собственном весе около 6,5 тонн "Легионер" способен брать на борт еще 2,5 тонны груза. Дизельный двигатель ЯМЗ-234 с заявленной мощностью 200 лошадиных сил обеспечивает машине максимальную скорость до 100 км/ч, а максимальный запас хода составляет 750 километров.

Как отмечает Defence Blog, новинка не тянет на полноценную замену тяжелым бронетранспортерам, а скорее представляется одним из элементов их поддержки - для выполнения логистических и других задач, где прочная броня не очень нужна.

Украинский проект "Милитарный" добавляет, что такие пикапы с бронированной кабиной на самом деле очень нужны на фронте для выполнения логистических задач. Они обеспечивают лучшую защиту водителей в условиях постоянной угрозы от FPV-дронов.

От УНИАН отметим, что создание бронепикапа еще не означает его автоматическое появление на фронте. Пока ничего не известно о стоимости этой машины. Тем более нет информации о том, что Минобороны РФ планирует массово закупать эти пикапы.

