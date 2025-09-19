Известно, что еще на выставке "Армия-2020" был представлен медико-реанимационный вариант "Шамана".

В России решили предложить на вооружение армии страны бронированную версию вездехода-амфибии "Шаман", который имеет колеса сверхнизкого давления. Аналитики Defense Express считают, что это может быть из-за зависти перед украинскими "ТАХА" и "Богун", которые были в армии.

"Соответствующий патент подала российская компания "Авторос", которая и занимается производством подобной техники. Фактически, речь идет о превращении гражданского образца, который используется на охоте, рыбалке и в спасательных операциях, в полноценный бронеавтомобиль", - отметили в материале.

Отмечается, что базовый "Шаман" имеет переднемоторную полноприводную компоновку с колесной формулой 8 на 8 и независимой подвеской. Нижняя часть корпуса была изготовлена в виде лодки, что вместе с водоизмещением колес держит технику на воде.

"Поверхностно такая идея превращения этого в броневик имеет смысл, особенно из-за хорошей проходимости и амфибийных возможностей. Проект теоретически способен будет выполнять задачи на сложном ландшафте и в условиях подтоплений, а также преодолевать водоемы, что пригодится в поддержке логистики и перевозке личного состава", - объяснили эксперты.

В то же время аналитики говорят, что эти преимущества не очень хороши, если учесть тот факт, что колесная платформа является уязвимой к обломкам.

"Это касается любых бронеавтомобилей, но колеса низкого давления из-за особенностей конструкции и размеров гораздо более уязвимы к этому. В результате их может посечь после первого прилета артиллерии, что остановит всю машину посреди поля боя", - предупредили в Defense Express.

Такую практику можно увидеть и в Силах обороны Украины, в которых отечественные "ТАХА" не находились на фронте, несмотря на то, что они были допущены к поставке еще в сентябре 2024 года.

В свою очередь подразделения ГСЧС уже годами используют гражданский вариант "Богун" и привлекают к ликвидации последствий непогоды и катастроф, среди которых уничтожение оккупантами Каховской ГЭС.

"Здесь уязвимость машины к обломкам не является большой проблемой, а высокая проходимость обеспечивает новые возможности для спасателей. Отметим, что это уже не впервые российский "Шаман" пытаются "впарить" оккупантам, потому что еще на выставке "Армия-2020" был представлен медико-реанимационный вариант. Правда, как видим, с тех пор это никого не заинтересовало, что много говорит о потенциале проекта", - подытожили аналитики.

Ранее Defense Express писал, что враг начал совершенствовать свою технику из-за угрозы на фронте. В частности захватчики начали выпускать грузовики КамАЗ с защищенными кабинами и встроенными средствами радиоэлектронной борьбы.

"Это говорит о появлении у россиян системного подхода адаптации грузовиков к новым реалиям на поле боя, где господствуют беспилотники. Ранее такое можно было увидеть только на бронетехнике, например танках и БМП", - отметили аналитики.

Также сообщалось, что украинские разведчики обнаружили подрывники со свастикой на вооружении РФ. Ими оказались немецкие Kl. Az. 23 umg, которые использовали еще во времена Второй мировой войны.

"Вообще остается непонятным то, зачем и каким образом Kl. Az. 23 umg оказались на фронте, а не в арсеналах РФ в "дальних закоулках". Вряд ли их можно использовать в каких-то из имеющихся в РФ типах боеприпасов", - проанализировали в Defense Express.

