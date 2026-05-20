Зачем России обедненный уран в ракетах и в чём его опасность: объясняют эксперты

Обедненный уран не является ядерным оружием.

Обедненный уран, который россияне используют в некоторых видах вооружений, представляет опасность, но не как источник радиационного излучения. Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил руководитель учебного департамента Академии "Дронариум" Дмитрий Следюк.

Он пояснил, что обедненный уран в оружии используется не из-за радиоактивности, которая на самом деле не слишком высока, а из-за высокой плотности самого металла. Фактически речь идет о веществе, которое в 2,5 раза прочнее стали, что делает обедненный уран как раз отличным материалом для пробивания брони.

Что же касается радиационного фона от обедненного урана, то он составляет 12 мкЗв/ч. Как пояснил Следюк, это в десятки раз выше естественного фона, но все еще не является главной проблемой.

"Главная опасность здесь не в том, чтобы ненадолго постоять рядом с обломком, а в радиоактивной и токсичной пыли: обедненный уран при ударе и горении окисляется и образует мелкую аэрозоль, опасную при вдыхании. Поэтому к любым обломкам дронов и ракет нельзя приближаться и брать их в руки – нужно сообщать в ГСЧС", – подытожил эксперт.

Анатолий Храпчинский, директор по развитию одного из оборонных предприятий, офицер воздушных сил в резерве, заметил, что главное в новости о российских ракетах с обедненным ураном – вовсе не уран.

"Опять-таки, в очередной раз начали отвлекать внимание на что-то радиоактивное, но не обратили внимания, что это не макет, а реальная ракета класса "воздух-воздух" Р-60 стоит на пилоне [дрона]. То есть россияне все же пытаются дальше продвигать эту технологию", – подчеркнул Храпчинский.

Ракета из обедненного урана

Как писал УНИАН, ранее сегодня Служба безопасности Украины сообщила об обнаружении повышенного радиационного фона на обломках российского ударного дрона "Герань-2", которым атаковали Черниговскую область в апреле. По данным СБУ, во время радиационного обследования фиксировали уровень гамма-излучения, превышавший естественный фон, а в обломках были идентифицированы фрагменты ракеты Р-60 класса "воздух-воздух", содержащей элементы из обедненного урана.

Следует отметить, что россияне уже давно экспериментируют с установкой ракет "воздух-воздух" на свои "Шахеды". Недавно появились даже модификации, в которых корпус дрона изменили специально под монтаж такой ракеты.

