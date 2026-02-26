Американцы создают гиперзвуковую ракету 'экономкласса' менее чем за $3 миллиона

Новая гиперзвуковая ракета сможет не только атаковать, но и стать неуловимым охотником в небе.

Американская компания Ursa Major раскрыла детали своего амбициозного проекта – гиперзвуковой ракеты HAVOC . Ожидается, что ракета станет доступной альтернативой дорогостоящим аналогам. Об этом гендиректор компании Крис Спаньолетти сообщил изданию Breaking Defense.

По его словам, одна ракета должна стоить не более $3 млн. HAVOC хотят сделать чем-то средним между дешевыми снарядами и элитным гиперзвуковым оружием, которое сейчас обходится в десятки миллионов. Для сравнения привели пример: одна ракета Dark Eagle стоит около $41 млн.

Обозреватели издания объяснили, что главной технической особенностью новинки является использование жидкостного ракетного двигателя Draper с регулируемой тягой. В отличие от прямоточных воздушно-реактивных двигателей, которые обычно применяют в таких разработках, двигатель от Ursa Major способен эффективно работать в верхних слоях атмосферы. Это позволило инженерам отказаться от сложных и дорогих систем тепловой защиты, что положительно повлияло на финальную цену и упростило цепочки поставок компонентов.

Видео дня

Разработчики отметили, что ее можно подстраивать под различные ситуации. Она одинаково эффективна и в небе, и на земле: для наземных запусков ее мощность просто усиливают дополнительным ускорителем. Ракета не только поражает цели, но и может работать как "охотник", благодаря превосходной маневренности она способна догонять и сбивать даже другие сверхбыстрые гиперзвуковые ракеты противника.

Как пишут СМИ, компания сообщила, что в течение следующего года основное внимание будет сосредоточено на проекте по "доведению" ракеты до необходимых стандартов. Конечной целью этого этапа является успешное тестирование на гиперзвуковых скоростях. Если темпы разработки сохранятся, оружие может пополнить государственный арсенал уже через 3–4 года, то есть к 2030 году.

Новости о других разработках ракет

Ранее УНИАН писал, что японская компания представила результаты разработки прототипа новой крылатой ракеты, которую считают национальным аналогом американской "Томагавка". Полноценное серийное производство и принятие на вооружение новых дальнобойных ракет состоится в период между 2030 и 2033 годами.

Напомним, что в Украине также есть разработка дальнобойной ракеты "Фламинго", которая способна преодолевать расстояние более 3000 км и поражать цели глубоко в тылу врага. Украинская ракета недавно была обновлена и благодаря своей колоссальной дальности и новейшим системам навигации теперь пугает не только врагов, но и некоторых западных партнеров, отмечают эксперты.

Вас также могут заинтересовать новости: