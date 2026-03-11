Трамп дарит чиновникам дешевую обувь, пара Рубио оказалась великоватой, - СМИ

Подаренные президентом туфли от Florsheim получили десятки чиновников Белого дома, но некоторые из них жалуются, что вынуждены носить более дешевую обувь вместо любимых брендов.

Государственного секретаря США Марко Рубио сфотографировали в паре заметно больших ботинок, которые ему подарил президент Дональд Трамп. Как пишут Times и Guardian, такие же подарки получили и другие чиновники администрации - некоторые из них в частном порядке жалуются, что вынуждены носить президентскую обувь, даже если она хуже их любимых брендов.

Еще в декабре прошлого года Трамп резко раскритиковал обувь Рубио и вице-президента Джей Ди Венса, назвав ее "ужасной". После этого он подарил обоим по четыре пары новых туфель. Речь идет об обуви американской марки Florsheim, которая продается примерно за 145 долларов.

По данным журналистов, в последнее время Трамп искал более удобную обувь для долгих рабочих дней и остановился именно на этой марке. После этого он начал заказывать такие же пары для других чиновников, оплачивая их из собственного кармана.

Президент даже превратил это в своеобразную игру – пытается угадать размер обуви собеседника. Если ему это удается, он поручает помощникам оформить заказ, и уже через несколько дней в Белый дом доставляют коричневую коробку с новой парой, иногда с подписью или короткой запиской от президента.

Во время одного из недавних интервью Трамп внезапно обратил внимание на ноги Рубио и Венса – оба были в подаренных ботинках. Президент похвалил их, назвав "классной обувью".

По словам двух сотрудниц Белого дома, такие туфли уже есть "почти у всех мужчин" администрации, и многие боятся их не носить. Один из членов кабинета министров, по данным СМИ, даже жаловался, что из-за подарка президента ему пришлось отложить любимую пару от Louis Vuitton.

В то же время пара, подаренная Рубио, оказалась велика: на одном из фото видно, что ботинки выглядят значительно больше его стопы.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп провел неофициальный опрос среди доноров о том, кого они видят следующим кандидатом на выборах в президенты США, которые пройдут в 2028 году.

Среди присутствующих большинство поддержали кандидатуру государственного секретаря Марко Рубио, а не вице-президента Джей Ди Венса. Журналисты отмечают, что это может свидетельствовать о росте влияния Рубио благодаря центральной роли во внешней политике администрации.

