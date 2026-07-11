Украина обсудит во Франции с партнерами ускорение разработки систем Freya, – Kyiv Independent

Президент Украины признал, что для производства перехватчиков "Фрейя" в таких масштабах требуются комплектующие и материалы из Европы, которых у Украины пока нет.

9 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские чиновники и коалиция из восьми европейских партнеров в ближайшее время проведут первую встречу, посвященную совместной разработке киевских систем противоракетной обороны Freya , пишет Kyiv Independent.

Издание сообщило, что Freya – это украинская система противовоздушной обороны, которая в настоящее время находится на стадии разработки. Эта система предназначена именно для защиты от российских баллистических ракет.

В комментарии журналистам Зеленский охарактеризовал разработку Freya как сотрудничество с европейскими партнерами под руководством Украины.

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"Наша первая встреча по этому вопросу состоится во Франции. Она пройдет в ближайшее время", – рассказал Зеленский.

В статье указывается, что на этой встрече Украина представит предложение по ускорению разработки систем Freya в сотрудничестве с европейскими партнерами, которые, в свою очередь, смогут использовать ее для собственной противоракетной обороны.

По словам Зеленского, система противовоздушной обороны Freya по эффективности перехвата баллистических ракет будет эквивалентна американской системе Patriot. Однако цель заключается в том, чтобы украинская версия "выпускалась серийно и была дешевле".

Президент Украины признал, что для производства перехватчиков Freya в таких масштабах требуются комплектующие и материалы из Европы, которых у Украины пока нет.

"Мы можем сделать это самостоятельно, но на это уйдут годы. Это очень долго. Но сейчас мы можем сделать это очень быстро благодаря этой противоракетной коалиции", – отметил он.

Издание сообщило, что, по словам Зеленского, на данный момент к антибаллистической коалиции присоединились восемь стран. Примечательно, что он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

"Если лидеры, их производственные мощности и компании поддержат Freya, она станет реальностью уже в ближайшее время", – сказал Зеленский.

При этом, как отмечает издание, он не уточнил, когда состоится заседание коалиции.

Зеленский отметил, что успех проекта Freya может стать "значительным прорывом" для оборонной промышленности Украины.

"Тогда мы закроем воздушное пространство Украины собственными силами", – пояснил он.

Проблемы с ПВО в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению офицера Воздушных сил в резерве Анатолия Храпчинского, в вопросе истощения противовоздушной обороны Украине нужно смотреть не только на системы ПВО, но и на системы противоракетной защиты. Храпчинский рассказал, что противник постоянно модернизирует баллистические ракеты и тактику их применения. Именно поэтому, по его мнению, Украине то удается нормально сбивать вражеские цели, то у нас что-то не получается. Офицер Воздушных сил в резерве подчеркнул, что отсутствие или недостаточное количество ракет-перехватчиков для систем "Пэтриот" – это лишь "верхушка айсберга".

Также мы писали, что Зеленский заявил, что Украине нужна линия противовоздушной обороны, построенная в море на основе морских дронов. По словам президента Украины, уже сейчас украинский военно-промышленный комплекс производит "сотни тысяч" дронов-перехватчиков, на основе которых можно построить линию обороны в море. Таким образом, появилась бы линия, защищающая в воздухе Одессу и весь регион.

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