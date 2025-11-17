Макрон отметил, что Украина уже знает характеристики этой системы.

Франция развивает новое поколение систем противовоздушной обороны SAMP/T. Украина станет первой страной, которая получит эти системы. Пока даты поставки не раскрываются. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

"Относительно приобретения новых систем противовоздушной обороны SAMP/Т последнего поколения. Сейчас это еще разработка, но мы согласились, что именно эта разработка сможет быть первой развернутой в Украине, и работать в Украине. Характеристики этой системы SAMP/T Украина уже знает, но теперь это будут новые усиленные характеристики", - отметил Макрон.

Как сообщил Зеленский, новое поколение систем SAMP/T - это очень серьезный уровень для перехвата российских баллистических ракет.

"Вы знаете, что мы работаем с "Пэтриотами" против баллистики. Новый уровень SAMP/T - это против баллистики врага. Я не могу вам говорить те или иные даты поставки этого продукта, который для нас очень важен", - сказал Зеленский.

Украина и Франция подписали историческое соглашение о ПВО - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 ноября, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Этот документ предусматривает, среди прочего, закупку истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T.

Пока детали относительно количества самолетов Rafale, которые получит Украина, и способа их передачи уточняются. В то же время французские военные говорят, что часть истребителей могут выделить из стратегических запасов страны.

Также ранее сообщалось, что Франция создаст SAMP/T, который сможет сбивать даже гиперзвуковые и аэробаллистические ракеты. Соответствующее производство начнется в 2026 году. Предполагается, что Ожидается, что к 2030 году французская армия получит восемь таких комплексов, а к 2034 году - еще четыре ЗРК.

