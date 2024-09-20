Эту ПВО разрабатывают с учетом вызовов, с которыми сталкивается Украина.

Франция в 2026 году начнет производство новейших зенитно-ракетных комплексов SAMP/T NG, которые смогут сбивать даже гиперзвуковые и аэробаллистические ракеты. Ожидается, что к 2030 году французская армия получит восемь таких комплексов, а к 2034 году - еще четыре ЗРК.

Как пишет портал Opex360, ранее предполагалось, что выпуск этих комплексов стартует не ранее 2027 года, но похоже Париж решил ускориться.

Новый SAMP/T NG сохранит все сильные стороны своего "предшественника" под названием SAMP/T. Тот проявил себя во время отражения воздушных атак РФ в Украине.

Видео дня

При этом новый комплекс ПВО должен показать не только способность сбивать высокоскоростные цели на значительных дистанциях, но и вести боевую работу в условиях активной работы средств РЭБ и кибератак противника.

Работа над этим ЗРК стартовала лишь в начале 2023 года и сами французы считают его "существенным технологическим прорывом относительно американского ЗРК Patriot".

Хотя информация о SAMP/T NG появляется не впервые, до сих пор в открытом доступе нет четких визуальных деталей, чем именно этот комплекс будет отличаться от своего предшественника.

Сейчас известно, что этот ЗРК будет базироваться на перспективной противоракете Aster 30 Block 1NT, которая разрабатывается с 2015 года, а для обнаружения целей - РЛС Ground Fire 300.

Ожидается, что SAMP/T NG сможет сбивать воздушные цели на расстоянии до 150 километров. При этом в перечень воздушных целей входят баллистические ракеты с дальностью до 600 километров. Предполагается, что ЗРК сможет обнаруживать цели на расстоянии до 350 километров. Первые огневые испытания SAMP/T NG должны состояться в октябре следующего года.

В состав батареи будут входить шесть пусковых установок на 8 зенитных ракет каждая, одна РЛС и один модуль управления.

Усиление ПВО

На фоне войны в Украине многие страны задумались об усилении своего противовоздушного щита.

В мае премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал разработать европейскую систему противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола".

В июле стало известно, что Великобритания собирается разработать ракеты против российской ядерки.

Недавно Турция успешно испытала систему противовоздушной обороны SIPER-2 "Стальной купол". Она сможет уничтожать ракеты, истребители и другие цели.

Вас также могут заинтересовать новости: