Президент подчеркнул, что системы SAMP/T продолжают помогать Украине отражать российские воздушные атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский указал на главную проблему систем противовоздушной обороны SAMP/T. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге.

Зеленский отметил, что ракет для систем SAMP/T никогда не было достаточно.

"Это вопрос в этих системах. Мы благодарны Италии. Мы благодарны Франции. И это действительно зависело от этих двух стран. Мы им благодарны, потому что они дали то, что у них есть на вооружении. И это сложные системы. Они хорошие", - сказал глава государства.

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В то же время, добавил он, нельзя сказать, что эти системы являются аналогом американских комплексов Patriot, потому что сбивают не все то, что сбивает Patriot.

При этом, подчеркнул Зеленский, системы SAMP/T помогали и продолжают помогать Украине отражать российские воздушные атаки.

"Есть одна проблема с этой системой или с этими системами - большой дефицит ракет. И он был постоянный. Я не хочу говорить, сколько у нас этих ракет, что с ними. Это постоянная проблема. Постоянная! Но я не хочу, чтобы обижались Италия или Франция, потому что они нам дали эти системы и ракеты давали", - отметил глава государства.

Он добавил, что война научила тому, что есть такие системы, по производству которых Украина не получила лицензий.

Ситуация с ракетами для Samp-T в Украине

Ранее СМИ сообщали, что Украина почти исчерпала запасы ракет Aster-30 для зенитных батарей SAMP/T. Поэтому Киев обратился к правительствам Италии и Франции с просьбой срочно предоставить не менее 50 ракет.

Между тем итальянское правительство не спешит принимать решение, поскольку собственные запасы страны почти исчерпались до неприкосновенного резерва. Франция же имеет большие запасы, но тоже сталкивается с ограничениями, информируют медиа.

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