Часть истребителей могут выделить из стратегических запасов страны.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение, которое предусматривает усиление Украины. Об этом сообщила журналистка "Новини.LIVE".

"Соглашение предусматривает передачу Украине истребителей Rafale и системы ПВО SAMP/T, способной уничтожать баллистические ракеты на уровне с американскими Patriot", - отметила она.

По словам журналистки, пока детали относительно количества самолетов Rafale, которые получит Украина, и способа их передачи уточняются. В то же время французские военные говорят, что часть истребителей могут выделить из стратегических запасов страны.

В свою очередь французские источники сообщают, что от момента принятия решения до фактической поставки Rafale в основном проходит до трех лет из-за производственных циклов, несмотря на то, что Франция увеличила темпы выпуска.

Что ранее писали СМИ о сделке

Накануне Reuters сообщал, что во время визита во Францию Зеленский заключит крупное соглашение с Францией на поставку самолетов и систем ПВО. По информации источников издания, страны могут заключить 10-летнее стратегическое соглашение в сфере авиации, которое будет означать поставки Украине многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault.

"Некоторые из них могут поступить непосредственно из французских запасов, хотя большая часть будет долгосрочной и станет частью усилий Украины по расширению своего долгосрочного парка до 250 боевых самолетов, включая американские F-16 и шведские Gripen", - написали журналисты.

Также, по информации Reuters, в понедельник могут быть заключены соглашения о поставках дополнительных систем противовоздушной обороны SAMP/T из существующих французских запасов или в рамках долгосрочных заказов на системы нового поколения.

