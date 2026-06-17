Gripen Е для Украины может производить Бразилия вместо Швеции, – СМИ

По оценкам, Saab может получить сразу несколько крупных заказов.

Шведская оборонная компания Saab может столкнуться с стремительным ростом заказов на истребители JAS 39 Gripen E/F, что потенциально создаст значительную нагрузку на имеющиеся производственные мощности, отмечают аналитики Defence Express. На этом фоне бразильский авиастроительный гигант Embraer, являющийся ключевым промышленным партнером Saab, заявил о готовности усилить сотрудничество со Швецией.

Как сообщил в комментарии изданию Breaking Defense директор по маркетингу оборонного подразделения Embraer Марсио Монтейро, компания готова поддержать Saab в выполнении текущих и будущих контрактов.

"Saab – наш замечательный партнер", – отметил он, подчеркнув готовность бразильской стороны помогать в расширении производства.

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По оценкам оборонных аналитиков, Saab может получить сразу несколько крупных заказов на Gripen E/F. Среди них – потенциальная сделка с Украиной на поставку 20 истребителей с возможностью расширения до 100–150 самолетов, а также вероятный контракт с Канадой на 72 единицы. Кроме того, Бразилия планирует дополнительно заказать ещё 20 самолётов, не считая действующих соглашений.

В этом контексте возникает вопрос, может ли Бразилия быть привлечена к выполнению, в частности, украинского контракта. Для Украины такой сценарий может быть неоднозначным, поскольку ранее подчеркивалась важность локализации по крайней мере части производства или сборки самолетов на украинских мощностях.

В то же время эксперты отмечают, что Embraer стремится увеличить свое участие в окончательной сборке JAS 39 Gripen. В настоящее время, как напоминает Defence Express, именно Бразилия осуществляет окончательную сборку самолетов и производит часть компонентов.

При этом, несмотря на готовность к расширению роли, основной акцент производства в Бразилии по-прежнему делается на обеспечении национальных ВВС. Лишь недавно был представлен первый Gripen E, собранный в стране, а в рамках действующего контракта Бразилии ещё предстоит изготовить 14 самолётов. С учётом дополнительного заказа общий объём производства для страны вырастет до 34 единиц, что потребует нескольких лет работы.

Таким образом, возможность привлечения Бразилии к другим международным контрактам будет зависеть от темпов выполнения внутренних заказов.

В предложении Saab для Канады также предусмотрено возможное участие в производстве Gripen E/F, включая потенциальные проекты для Украины. В то же время в случае реализации масштабных соглашений возникает вопрос, как именно будут распределены производственные нагрузки между Швецией, Бразилией и другими партнерами.

Аналитики отмечают, что в случае одновременного запуска крупных контрактов для Украины, Канады и Бразилии Saab может быть вынуждена задействовать дополнительные производственные площадки, в том числе и в Бразилии – для обеспечения заказов третьих стран.

В Embraer не исключают такого развития событий. Как отметил Монтейро, компания считает, что может сделать больше для поддержки Saab в удовлетворении растущего спроса. В то же время окончательная реализация будет зависеть от сроков и приоритетов действующих контрактов.

"Мы считаем, что можем сделать больше и помочь Saab удовлетворить их собственные потребности", – заявил он, не уточняя, идет ли речь о производстве для Швеции или других стран.

Аналитики также отмечают, что следует учитывать: производство Gripen представляет собой международно распределенный процесс. Значительная часть компонентов изготавливается за пределами Швеции. В частности, Великобритания поставляет более 30% комплектующих, включая радиолокационные системы, что делает программу ещё более зависимой от глобального сотрудничества.

Истребители Gripen

Напомним, 2 июня на предприятии компании Saab в шведском Линчепинге был представлен истребитель JAS-39F Gripen – первый двухместный самолет поколения Gripen NG. Этот самолет предназначен для Военно-воздушных сил Бразилии.

На тот момент он еще не приступил к летным испытаниям. Сообщалось, что Бразилия стала первым заказчиком двухместной модификации JAS-39F, заключив контракт в 2014 году.

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