Также он может перевозить внутренние топливные баки для увеличения дальности полета.

Американская компания Sikorsky показала новую беспилотную версию вертолета UH-60 Black Hawk под названием U-Hawk. Такой вертолет отличается тем, что там полностью убирается кабина экипажа и заменяется на грузовые двери-раскладушки. Об этом сообщает Defence Blog.

В компании рассказали, что S-70UAS U-Hawk имеет на 25% больше внутреннего грузового пространства, чем оригинальная конструкция UH-60. Инженеры заменили традиционную кабину пилота на откидной носовой отсек и грузовую рампу, которая опускается назад, благодаря чему теперь есть система передней загрузки для негабаритных грузов.

Такой вертолет представили на выставке AUSA. Он был разработан для перевозки ракет, небольших транспортных средств, модульных контейнеров или роев дронов. Кроме того, он может перевозить внутренние топливные баки для увеличения дальности полета.

"Sikorsky внедряет инновационное решение 21 века, превращая UH-60L Black Hawks в полностью автономную универсальную платформу. Мы разработали этот прототип от концепции до реализации менее чем за год, а модификации, сделанные для превращения этого пилотируемого Black Hawk в многоцелевой беспилотный летательный аппарат, можно быстро и недорого воспроизвести в промышленных масштабах. U-Hawk продолжает традиции Black Hawk как ведущего в мире многоцелевого самолета и открывает двери к новым возможностям как беспилотный летательный аппарат", - отметил вице-президент и генеральный директор Sikorsky Рич Бентон.

Также известно, что U-Hawk полностью управляется дистанционно с помощью планшета. После загрузки груза с помощью автоматической системы рампы и дверей оператор вводит цели миссии. В компании Sikorsky заявляют, что ее автономная система MATRIX генерирует план полета с помощью бортовых камер, датчиков и алгоритмов для навигации вертолета без прямого вмешательства пилота.

"U-Hawk предлагает экономически эффективную универсальную беспилотную летательную систему (UAS), используя общие черты с существующим парком UH-60, а его беспилотный характер снижает как эксплуатационные, так и технические расходы. Мы сосредоточились на эффективности модернизации, проектируя и изготавливая компьютеры управления транспортным средством, компоненты привода и модификации планера. Мы будем учитывать эту эффективность в будущих модификациях и производстве нашей линейки продуктов UAS", - отметил директор Sikorsky Innovations Игорь Черепинский.

В компании добавляют, что вертолет может самостоятельно пролететь почти 3 тысячи километров или оставаться на позиции до 14 часов без дозаправки.

Другие американские разработки

Ранее в США показали новую пусковую установку для Tomahawk, а именно Extreme Multi-Mission Autonomous Vehicle (X-MAV) на шасси HEMTT 10x10. Такая установка может нести сразу четыре ракеты, ее представила американская компания Oshkosh Defense на выставке в Вашингтоне.

Также сообщалось, что в США создали роботизированную руку, которая может запускать дроны из машины во время движения. Речь идет о модульной системе беспилотных летательных аппаратов Ralar.

"Система позволяет разворачивать или эвакуировать дроны во время выполнения миссии, даже когда платформа движется, предлагая безопасную и более оперативную альтернативу ручному управлению под огнем", - рассказали в Defence Blog.

Вас также могут заинтересовать новости: