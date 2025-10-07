Беспилотники Nomad смогут выполнять миссии по разведке, проводить легкие атаки и участвовать в обеспечении логистики в условиях боевых действий.

Американская компания Sikorsky представила линейку беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (VTOL). Их объединяет общая конструкция "хвостового аппарата" с ротором и крылом, оснащенная двумя несущими пропеллерами, пишет The War Zone.

Отмечается, что новая линейка Nomad включает в себя летательные аппараты различных размеров. Крупнейший из них сопоставим по размеру со средним вертолетом UH-60 Black Hawk. Они предназначены для выполнения различных морских и наземных миссий.

По словам разработчиков, беспилотники Nomad смогут выполнять миссии по разведке, проводить легкие атаки и участвовать в обеспечении логистики в условиях боевых действий. В новую линейку войдут как минимум четыре различные модели, включая Nomad 50 с размахом крыла около 3 метров.

Видео дня

Отмечается, что Nomad 50 получил гибридную электрическую силовую установку. Дрон уже проходит расширенные летные испытания.

Также анонсирован более крупный Nomad 100 с размахом крыла 5,5 метра. Пока он проходит начальный этап испытаний.

Кроме того, планируется запуск в производство еще более крупного дрона с полезной нагрузкой около 227 кг. В Sikorsky рассказали, что он сможет нести, например, четыре ракеты Hellfire или пару небольших авиабомб.

В издании добавили, что дроны Nomad спроектированы для управления небольшими командами, состоящими из 2-3 солдат с помощью планшетного интерфейса. Это упрощает их развертывание и использование с удаленных позиций или палуб кораблей.

Британия списала ударные дроны MQ-9 Reaper

Ранее в Великобритании окончательно вывели из эксплуатации беспилотники MQ-9 Reaper американского производства. Как пишет Defense Express, дроны вряд ли передадут Украине.

Отмечается, что всего на вооружении британских военно-воздушных сил находилось 10 беспилотников MQ-9 Reaper. За это время они совокупно налетали более 173 000 часов.

В издании подчеркнули, что о возможной передаче MQ-9 Reaper Украине пока ничего не известно. И вообще этот сценарий довольно сомнителен, учитывая ряд нюансов, говорят эксперты.

Вас также могут заинтересовать новости: