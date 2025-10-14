Система поможет операторам оставаться незамеченным, поскольку снимает необходимость останавливаться, чтобы запустить или принять дроны.

Американская компания Target Arm Inc., которую создали ветераны, впервые публично показали модульную систему беспилотных летательных аппаратов Ralar. Как пишет Defence Blog, они продемонстрировали прорыв в технологии запуска и возвращения на землю для малых беспилотных летательных аппаратов, создав роботизированную систему манипулятора. Во время полета их манипулятор способен запускать и захватывать дроны, которые также находятся в движении.

Систему показали на выставке Ассоциации армии США (AUSA). Разработчики продемонстрировали, как интегрировали ее в многоцелевую машину пехотного отделения (ISV-U) компании GM Defense. Это подчеркивает актуальность модуля для тактических наземных сил, действующих вблизи линий фронта.

Ralar называют универсальным интерфейсом для дронов. Он устраняет необходимость в стационарных зонах запуска или посадки и позволяет тактическим подразделениям управлять разведывательными и ударными дронами с меньшим риском и более быстрым выполнением задач.

"Система позволяет разворачивать или эвакуировать дроны во время выполнения миссии, даже когда платформа движется, предлагая более безопасную и более оперативную альтернативу ручному управлению под огнем", - говорится в статье.

Как сообщается, роботизированная рука фиксирует дроны, которые возвращаются из полета. Это значит, что снижается риск быть раскрытыми для операторов. Эта функция особенно актуальна вблизи передовой линии войск, где даже короткие остановки для запуска или возвращения дронов могут увеличить уязвимость к косвенному огню, барражирующим боеприпасам или визуальному обнаружению.

Управление Ralar поддерживаются технологией позиционирования Trimble Inc. И это, пишут авторы, обеспечивает точную синхронизацию между движением транспортного средства и дроном. По словам компании, система разработана для работы с широким спектром типов дронов без необходимости модификации планера.

Target Arm также отметила, что система не зависит от платформы. Хотя Ralar демонстрируется на транспортном средстве GM Defense, его можно адаптировать для установки на другие тактические машины, наземных роботах или самолетах. Его модульная конструкция поддерживает будущую интеграцию с автономными комплексами или роями дронов на базе искусственного интеллекта.

