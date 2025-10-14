Предложение Oshkosh выглядит более компактным и мобильным, чем комплекс Typhon, или отдельная пусковая Mk 70 от Lockheed Martin.

Американская компания Oshkosh Defense на выставке в Вашингтоне продемонстрировала новую пусковую установку Extreme Multi-Mission Autonomous Vehicle (X-MAV) на шасси HEMTT 10x10, которая несет сразу четыре ракеты Tomahawk. Как пишет Defense Express, предложение Oshkosh выглядит более компактным и мобильным, и для Украины может оказаться более оптимальным вариантом, чем комплекс Typhon, или отдельная пусковая Mk 70 от Lockheed Martin.

Так, практика эксплуатации Mk 70 на Тихоокеанском театре боевых действий показала, что перемещение комплекса между островами очень затруднено.

"Для этого необходима либо портовая инфраструктура, либо аэродром с полосой в 1 км. При этом для загрузки и выгрузки комплекса с военно-транспортного C-17 необходима дополнительная рампа", - объясняют эксперты.

Также проходимость системы объективно ограничена дорогами с твердым покрытием, не говоря уже о съезде на бездорожье. И хотя для пусковых Tomahawk это может быть и не критично, но это, в любом случае, существенное ограничение условий эксплуатации, объясняют в Defense Express. Зато X-MAV за счет шасси не имеет существенных ограничений по проходимости.

Такая значительная разница объясняется теми задачами и возможностями, для которых предназначены эти установки. Typhon или Mk 70 предназначены для запуска не только Tomahawk, но и зенитных SM-6, которые имеют вертикальный запуск. В то же время в X-MAV нет возможности запуска ракет с вертикальным стартом, а сам Tomahawk вполне возможно запускать с наклонной пусковой.

В целом, учитывая реальные условия эксплуатации, X-MAV выглядит, хоть и менее многофункциональным, но более прагматичным решением.

"А в ключе потребностей европейского театра боевых действий, то решение Oshkosh Defense для европейских стран, включая Украину, также может считаться оптимальным. Потому что просто отсутствует особая потребность в многофункциональных пусковых, с возможностью запуска и зенитных SM-6, которых нет на вооружении", - подчеркивают аналитики.

Ракеты "Томагавк" для Украины

Как писало Financial Times, если Украина и получит ракеты Tomahawk от США, то речь будет идти о незначительном количестве - от 20 до 50 единиц вооружения. По мнению аналитиков, такое количество не способно серьезно повлиять на ход боевых действий в Украине.

В то же время издание Kyiv Post писало, что намерение Дональда Трампа о поставках Украине ракет "Томагавк" стратегически рассчитано не только на усиление обороны Украины, но и на то, чтобы поощрить последовать этому примеру нерешительных европейских союзников. Речь идет, в частности, о Германии и ее ракетах Taurus.

