По мнению специалистов, на самом деле речь может идти о Northrop Grumman B-21 Raider.

Американский президент Дональд Трамп анонсировал заказ "обновленной" версии стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Соответствующее заявление он сделал во время речи перед израильским парламентом, рассказывая об ударах B-2 по ядерным объектам Ирана. На него обратили внимание специалисты Defense Express.

"Я не имел никакого представления, что они (бомбардировщики B-2, - УНИАН) могут то, что они сделали. По правде, мы только что заказали еще 28 единиц таких. Немного усовершенствованную версию", - заявил президент США.

По мнению специалистов, Трамп, вероятно, оговорился, на самом деле имея в виду новейшие бомбардировщики типа B-21 (производить B-2 закончили 25 лет назад).

Эксперты напоминают, что похожее заявление президент США сделал в начале августа, когда он продемонстрировал якобы усовершенствованную модель самолета B-2, не уточняя, какие именно усовершенствования получил бомбардировщик.

Как бы там ни было, заказ 28 бомбардировщиков (если это действительно произошло) - очень значимое событие, ведь речь идет о сделке на десятки миллиардов долларов, которая существенно усилит потенциал Воздушных сил США.

Отметим, что B-21 и B-2 являются концептуально похожими самолетами.

Обе машины построены по аэродинамической схеме "летающее крыло". Это позволило существенно уменьшить эффективную площадь рассеивания и, как следствие, снизить радиолокационную заметность по сравнению с машинами, имеющими вертикальное оперение.

Новые боевые самолеты США - последние новости

Недавно Соединенные Штаты начали производство истребителя шестого поколения F-47, который рассматривают как преемника знаменитого F-22 Raptor.

Предполагается, что новый самолет будет иметь очень большой боевой радиус, а также улучшенную технологию малозаметности.

Напомним также, что ранее в Northrop Grumman опубликовали концептуальную визуализацию своего предложения для американского флота по истребителю шестого поколения F/A-XX.

Эксперты обратили внимание на то, что самолет несколько похож на Northrop/McDonnell Douglas YF-23.

