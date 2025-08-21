Один американский самолет дороже целых островов.

Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit считается одним из самых дорогих самолетов в мире. Его стоимость достигает почти 2 миллиардов долларов за единицу, что превышает ВВП нескольких государств, пишет Wionews.

Чтобы оценить масштаб расходов, достаточно посмотреть на примеры стран, чьи экономики меньше цены одного самолета:

Тувалу - ВВП около 60-70 млн долларов. За один B-2 можно было бы купить почти 30 "экономик" этого островного государства.

Кирибати - ВВП около 250 млн долларов. Стоимость одного самолета равна восьми экономикам Кирибати.

Палау - ВВП примерно 300 млн долларов. Один B-2 "покрывает" почти шесть бюджетов страны.

Маршалловы Острова - ВВП около 280 млн долларов. Цена самолета в семь раз превышает всю экономику архипелага.

Для сравнения: один бомбардировщик-невидимка способен находиться в воздухе до 40 часов без дозаправки, но его стоимость в буквальном смысле больше национальных бюджетов стран, где проживают десятки тысяч людей.

