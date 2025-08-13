Эксперты предостерегают страны НАТО от повторения украинской стратегии дроновой войны.

Ставка на тотальную дронизацию армии с сокращением традиционных вооружений является ошибочной стратегией. Об этом предупреждает британский Королевский институт объединенных исследований (RUSI).

Так, старший научный сотрудник института Джастин Бронк в комментарии изданию Forces News отметил, что британская армия не должна полностью перенимать опыт ВСУ, особенно, учитывая те проблемы, с которыми сталкивается Украина на поле боя.

Глядя на украинское поле боя, где тотально доминируют беспилотники, на Западе укрепилось мнение, что предыдущие военные доктрины, которые полагаются на танки и артиллерию, устарели. Однако Бронк предостерегает от подобных выводов.

Британский аналитик отмечает, что за время полномасштабной войны Россия значительно улучшила свою способность противодействовать беспилотникам на поле боя. Поэтому даже Украина, мировой лидер в области ударных БПЛА, так и не смогла обеспечить себе полное доминирование на поле боя и до сих пор вынуждена отступать несмотря на миллионы украинских дронов над головами россиян.

Бронк отмечает, что дроны должны стать дополнением к традиционным видам оружия, но не заменой им.

"Они не являются заменой ваших высококачественных систем оружия. Они все больше нужны для того, чтобы ваши высокотехнологичные системы оружия достигли цели", - подчеркнул он.

Украинский военно-аналитический портал Defense Express уточняет, что заявление Бронка следует понимать не как критику именно украинской стратегии, а как предостережение для британских военных планировщиков, которые, вероятно, игнорируют общий контекст ситуации с дронами.

Дело в том, что насмотревшись на кадры уничтожения россиян с помощью дронов, британские стратеги решили радикально изменить собственную военную доктрину. В частности планируется перейти от тактики тяжелых механизированных соединений к тактике дроновой войны. В целом предполагается, что британская армия на 80% будет состоять из подразделений беспилотных систем. И вот именно этот радикализм критикуют аналитики RUSI.

"Если Украина пришла к дронизации из-за того, что в условиях военного времени, под методичными ударами врага, именно дроны возможно изготавливать массово. То вот Великобритания идет на это под мирным небом и имея несравненно большие ресурсы и возможности. Если бы Украина массово получала от партнеров тяжелое вооружение в соответствующем количестве, то и общий "рисунок войны" мог быть совершенно другим", - добавили в Defense Express.

