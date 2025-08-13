Южная Корея создает собственный аналог 'Кинжала'

Сеул инвестирует более $200 млн в создание гиперзвуковой ракеты для истребителей KF-21 со скоростью до 10 Махов и дальностью до 1000 км.

Южная Корея начала разработку гиперзвуковой баллистической ракеты воздушного базирования, которая станет вооружением новейших истребителей KF-21. По данным японского военного аналитика Йонгхака, проект будет опираться на технологии ракет серии KTSSM и будет иметь концепцию, похожую на израильские Air LORA и ROCKS или американскую Mako.

Основное назначение нового оружия - прорыв противовоздушной обороны и уничтожение ключевых целей противника. По предварительным планам, Южная Корея закупит более 100 таких ракет. Их скорость будет достигать 5-10 Махов, а дальность - 400-1000 км.

Эксперты ожидают, что главной станет модернизированная версия KTSSM-II Block-II, хотя уже завершена разработка и воздушного варианта KTSSM-I. KTSSM - это тактическая баллистическая ракета "земля-земля", предназначенная для уничтожения артиллерии, ракетных установок и укрепленных объектов Северной Кореи.

Видео дня

На модернизацию KTSSM-II правительство выделило около $200-218 млн. Разработка ведется параллельно с программой серийного производства KF-21, в боевую систему которого интегрированы современные ракеты класса "воздух-воздух" IRIS-T, AIM-9X, AIM-120 AMRAAM и Meteor.

Что известно о "Кинжале"

Напомним, что Х-47М2 "Кинжал" - это российская авиационная гиперзвуковая ракета, запускаемая с самолетов, преимущественно истребителей МиГ-31К. Разработанная как высокоскоростное оружие, способное преодолевать системы противовоздушной обороны, она имеет дальность полета до 2000 км и развивает скорость более 10 Махов (более 12 000 км/ч).

Во время запусков российских гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал" жители многих регионов Украины могут слышать звуки, похожие на взрывы, даже если удар произошел далеко. Это не аномалия и не признак дополнительного обстрела - речь идет о физическом явлении, которое называется "Конус Маха".

Вас также могут заинтересовать новости: