РФ устанавливает макеты вместо радиолокационных головок самонаведения на ракеты Х-59, - ГУР

Даже "каннибализм" старых систем не позволяет РФ решить проблемы с производством ракет Х-59.

Российская Федерация сталкивается с проблемами в производства ракет Х-59. Главная проблема российского производства - создание радиолокационных головок самонаведения.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Россия не выполняет гособоронзаказ на авиационные ракеты Х-59.

Разведка в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions публикует интерактивную схему и информацию о 116 предприятиях, привлеченных к производству авиационной ракеты Х-59М2/М2А.

"Почти 50 компаний (40%) из этого перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран мира. Даже при таких условиях Россия уже испытывает серьезные проблемы с выполнением гособоронзаказа", - отмечается в сообщении.

В связи с этим, постоянная нехватка отечественной и иностранной элементной базы, ограниченные производственные мощности и срывы графиков заставляют российские предприятия регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет.

Кроме того, не спасает ситуацию даже "каннибализм" старых систем - РФ массово разбирает и адаптирует старые двигатели Р95 и компоненты головок самонаведения.

"Зафиксированы случаи, когда на ракетах Х-59 вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливали массогабаритные макеты. Именно АРГСН является самым дорогим элементом ракеты и одновременно - главной проблемой для российского производства", - говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на это, десятки предприятий России, производящих электронные компоненты, системы наведения и другие ключевые узлы Х-59, до сих пор остаются вне санкционных списков. "Их продукция позволяет адаптировать и модернизировать турбореактивные двигатели, продлевая срок службы оружия, которое ежедневно убивает мирных украинцев", - сказано в сообщении.

В ГУР убеждены, что дальнейшее усиление давления и расширение санкционных ограничений на предприятия, осуществляющие поставки компонентов нижнего звена способно еще больше снизить темпы производства основных российских средств поражения.

Как сообщал УНИАН, в июле ГУР раскрыло более 70 производителей и разработчиков ракет Х-101, десятки из которых до сих пор не под санкциями от стран Запада.

В январе сообщалось, что Силы обороны Украины получили на вооружение ракетные комплексы Vampire, предназначенные для уничтожения воздушных целей. ВМС ВСУ впервые продемонстрировали, как ракеты APKWS успешно уничтожают Х-59.

