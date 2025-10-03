Сначала эти ракеты должны пройти испытания, которые начнутся в ноябре.

Может понадобиться полгода после начала испытаний новых ракет TigerShark, чтобы они поступили на вооружение Сил обороны Украины. Об этом военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков сказал в эфире Радио NV.

В частности, эксперт рассказал об ударных дронах SkyShark и крылатых ракетах TigerShark от британской кампании MGI, которые могут передать Украине.

Катков отметил, что в этой компании, которая ранее занималась болидами для "Формулы-1", поддерживают Украину.

Как отметил эксперт, ракета TigerShark является полноценно крылатой с параметрами более 500 км дальности и около 500 кг боевой части.

"Реальная крылатая ракета. Ее летные испытания должны начаться уже в ноябре. Надо добавить еще минимум полгода до того, как она - будем надеяться, пройдет успешно все испытания, и будет готова к поставке", - сказал Катков.

Он добавил, что ракета будет запускаться с помощью твердотопливного ускорителя или с самолета.

Отдельно он отметил, что в США есть система Rapid Dragon, когда на специальную палету устанавливаются ракеты, и эта палета сбрасывается с любого транспортного самолета, раскрывается парашют и из нее вылетают ракеты. Под эту систему можно применять различные ракеты, в том числе ракеты типа Tomahawk.

Анализируя характеристики дрона SkyShark, эксперт отметил, что в Украине такие изделия называют ракето-дроном.

"Это ракето-дрон, который летит на 260 км с небольшой боевой частью в 20 кг. И он реактивный", - сказал Катков.

По обнародованным данным, стоимость такого ракето-дрона составляет около 75 тыс. долларов. Он считает эту сумму не такой большой как кажется. В британской компании MGI якобы готовы Украине продавать это изделие по себестоимости.

"Этот ракето-дрон они предлагают Украине локализовать у себя. Как отметил руководитель компании, переговоры должны начаться где-то в октябре относительно возможности производства этого дрона в Украине на украинских мощностях. И это о масштабировании", - добавил Катков.

По компонентам, даже двигатель у этого дрона является британским.

Как писал УНИАН, Украина получит недорогие британские дроны-камикадзе с технологиями "Формулы-1". Речь идет об ударных дронах SkyShark, которые будут развернуты в Украине примерно через шесть недель.

"SkyShark оснащен системой наведения на цель. Найдите цель, выполните пикирующий маневр, чтобы поразить цель, и боевая нагрузка сработает. Вот в чем заключается его основная роль", - отметил основатель MGI Engineering Майк Гаскойн.

Также СМИ сообщили, что Греция может под давлением продать Украине самолеты Mirage. По словам журналистов, основное давление поступает от США, Франции и стран Восточной Европы, которые больше всего чувствуют угрозу от войны в Украине.

В то же время если Греция согласится, то самолеты сначала выкупят США, Франция, Германия или меньшие союзники, в частности Чехия и Эстония, после чего они попадут в Украину.

