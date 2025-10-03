Потребность в получении разведывательных данных от США для ракет Storm Shadow/Scalp объясняет сообщения в медиа о том, что США передадут специфические данные для ударов по российской территории.

Дальнобойные ракеты нуждаются в большом массиве данных для навигации во время полета над сложными рельефами и обхода вражеских систем ПВО.

Об этом военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков сказал в эфире Радио NV.

В частности, у него спросили о значении сообщений западных медиа о возможности предоставления Украине какой-то специфической разведывательной информации для нанесения ударов в глубокий тыл России.

"Дело в том, что мы уже сталкивались с этой формулировкой и когда просили разрешить запускать ракеты Storm Shadow/Scalp, которые являются британско-французскими, по территории РФ. И тогда звучало, мол, мы не можем это сделать без США. Хотя ракеты европейские. Почему? И было объяснение, что под этой формулировкой подразумевается набор данных относительно территории РФ, которые используются в системах наведения крылатых ракет", - подчеркнул Катков.

Он добавил, что британцы этих данных не имеют, и вынуждены брать у США. От этих данных зависит как ракета ориентируется в пространстве.

Как пояснил эксперт, крылатая ракета имеет комплексную систему навигации, которая состоит из многих компонентов. Важным аспектом является система навигации по рельефу местности (ракета при полете измеряет рельеф местности под собой). Система TERCOM, которая появилась в 1960-х годах. "И этот рельф сравнивает с эталонным, который имеет привязку к координатам. С помощью этого можно найти, где ты точно находишься", - добавил Катков.

Позже появилась система DSMAC. В этом случае ракета делает фотографический снимок местности под собой, а затем сравнивает с эталонным изображением, сделанным со спутника и имеющим привязку к координатам.

"И для условного "Томагавка", Storm Shadow или Scalp, для любой другой крылатой дальнобойной ракеты необходимо иметь набор данных для систем TERCOM и DSMAC. То есть, карту высот, по которой она будет лететь, и ее изображение, и в том формате, который она сможет прочитать", - добавил Катков.

Он не думает, что Украине дадут крылатые ракеты типа Tomahawk, но надеется, что дадут что-то другое дальнобойное.

По его словам, для условных ракет Tomahawk "нужны файлы, как в компьютере, которые прочитает ракета". Речь идет об огромном объеме данных, который надо заложить. Эти данные можно взять в США. В частности, надо карты высот, актуальные спутниковые снимки местности. Маршрут полета ракеты должен быть проложен вплоть до конечной цели.

Также надо иметь информацию о размещении вражеских систем ПВО, потому что крылатая ракета должна проходить мимо районов сосредоточения ПВО противника, а не через них.

"Получается, что запустить Tomahawk, Storm Shadow по территории Российской Федерации объективно нельзя", - отметил Катков.

Дальнобойные ракеты для Украины - последние новости

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США передадут Украине разведывательные данные для возможности нанесения дальнобойных ударов по энергетическим объектам в российском тылу.

Также администрация Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления Украине дальнобойного вооружения для нанесения ударов вглубь территории РФ.

Украина обращалась к США с просьбой предоставить крылатые ракеты типа Tomahawk. Окончательное решение по этому поводу не принято. Впрочем, западные медиа сообщают о маловероятности такого сценария.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия почувствует сильные удары со стороны Украины.

