Афины не спешат отдавать высокотехнологичное оружие, ограничиваясь устаревшими системами.

Греция оказалась под давлением союзников из ЕС и НАТО, которые призывают Афины предоставить Украине более существенную военную помощь, в частности через продажу части своих истребителей Mirage 2000-5 посредникам, пишет Kathimerini.

По данным СМИ, основное давление поступает от США, Франции и стран Восточной Европы, которые больше всего чувствуют угрозу от войны в Украине. Они добиваются, чтобы вклад Греции был не символическим, как передача устаревших систем, а реальным - в виде современных самолетов.

Афины колеблются

Афины традиционно неохотно делятся высокотехнологичным вооружением. Сейчас на вооружении Греции находится 25 истребителей Mirage 2000-5, техническая поддержка которых прекратится в 2027 году. Хотя страна уже купила 24 современных Rafale у Франции и планирует заказать еще, переговоры о продаже Mirage другим государствам (в частности Индии и балканским странам) зашли в тупик.

Видео дня

Если Греция согласится, самолеты сначала выкупят США, Франция, Германия или меньшие союзники, в частности Чехия и Эстония, а уже потом они попадут в Украину. Эстония особенно заинтересована в такой схеме.

Параллельно на Афины оказывается давление с требованием согласиться на участие Турции в программе ЕС SAFE на €150 млрд для военных закупок. Греция выступает категорически против, ведь Анкара продолжает оспаривать ее суверенитет в Эгейском море.

На саммите Европейского политического сообщества премьер Кириакос Мицотакис заявил, что безопасность должна гарантироваться не только на восточном фланге НАТО, намекая на необходимость более широкой поддержки Украины.

Истребители Miragе в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина получила первые французские истребители Mirage-2000 в начале февраля 2025 года. Тогда не называлось количество переданных бортов.

22 июля Воздушные силы сообщили о потере одного истребителя Mirage-2000 - первый известный случай. Отмечалось, что произошел отказ авиационной техники. Пилот успешно катапультировался.

Вас также могут заинтересовать новости: