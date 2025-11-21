Недавно один из британских MQ-9 совершил свой последний полет.

Великобритания отказывается от беспилотников MQ-9 Reaper. Правительство страны отклонило возможность передачи этих дронов Украине.

Как рассказывает UK Defence Journal, беспилотники пойдут на утилизацию. Отмечается, что представитель Либерально-демократической партии Джеймс МакКлири просил британское правительство объяснить, могут ли эти дроны быть предоставлены Украине, учитывая изменения в правилах экспортного контроля США, и поинтересовался их судьбой после снятия с эксплуатации.

Министр обороны Ал Карнс в письменном ответе сообщил, что передача MQ-9 Reaper не рассматривается. Вместо этого их утилизируют согласно правилам внешней военной торговли.

Недавно один из британских MQ-9 совершил свой последний полет.

Эти дроны постепенно заменяют на MQ-9B Protector. Первый дрон из 16 заказанных Королевские воздушные силы получили осенью 2023 года.

СМИ сообщают, что Украина может получить партию БМП из неожиданно источника. Так, Чили продаст Германии партию боевых машин пехоты Marder немецкого производства, которые после ремонта могут оказаться у Вооруженных сил Украины.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина получит ракеты дальнего радиуса действия. Ни наименования, ни количество он раскрывать не стал. Неизвестными остаются и сроки поставок.

