Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чили продаст Германии партию немецких боевых машин пехоты Marder, которые затем будут переданы Украине.

Однако, как пишет Defence Blog, министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен заявил, что национальное законодательство запрещает передачу военной техники странам, участвующим в активных вооруженных конфликтах.

При этом Ван Клаверен не стал прямо отрицать факт сделки, но заявил, что политика нейтралитета Чили в отношении войны на Украине остаётся неизменной.

Так, он заявил, что "мы не можем говорить о покупке или продаже военной продукции", но подчеркнул, что "в Чили действует чилийское законодательство, запрещающее поставки оружия странам, находящимся в состоянии активного конфликта. Следовательно, никакая операция не может нарушать это общее правило".

На прямой вопрос о том, может ли Чили осуществить косвенную поставку, сначала поставив машины в Германию, Ван Клаверен ответил: "Очевидно, что чилийское оружие не может находиться ни на театре конфликта на Украине, ни где-либо ещё".

Он добавил, что "невозможно представить себе продажу оружия Украине, хотя мы политически полностью осуждаем вторжение на Украину".

Чили впервые приобрела боевые машины пехоты Marder 1A3 у Германии в 2008 году. Первоначальная поставка включала около 270 единиц. В рамках проекта Centurión 180 из них были отремонтированы и переданы в чилийские бронетанковые батальоны, в то время как остальные машины были оставлены для использования в качестве запчастей и резерва.

Германия передала Украине определенное количество этих БМП для противодействия российской агрессии. В Вооруженных силах Украины Marder используется как маневренная боевая машина для поддержки пехоты и эвакуации.

Ранее СМИ сообщали, что Германия предложила Бразилии приобрести десятки танков Leopard 2A6 и боевых машин пехоты Marder 1A5. Якобы от их покупки отказалась Украина.

В целом речь идет о 65 подержанных Leopard 2A6 и 78 Marder 1A5.

