Легкие, но живучие: США готовят новые танки для армии с учетом опыта Украины

Новые танки для армии США будут иметь сниженную массу, но при этом высокую живучесть и умную цифровую "начинку".

В США ожидают получить предварительные прототип нового боевого танка M1E3 Abrams до конца 2025 года. Как пишет портал Милитарный, это будет первым физическим образцом в рамках программы модернизации танков.

Дело в том, что США хотят заменить текущую линейку M1A2 SEPv3/SEPv4 на более легкую, мобильную и технологически продвинутую платформу. M1E3 станет основой для следующего поколения танков, ориентированных на боевые действия 2040-х годов.

"Его разработка учитывает опыт войны в Украине, в частности потребность в сниженной массе, улучшенной живучести и цифровой интеграции", - говорится в статье.

Ожидается, что новая машина будет иметь гибридную силовую установку, активную защиту и автоматизированную систему зарядки. Как отметили аналитики, разработку машины ведет General Dynamics Land Systems. Именно эта компания создала демонстратор AbramsX. M1E3 не является его прямым продолжением, однако многие технологии из него могут быть адаптированы для серийной машины.

Авторы добавили, что программа M1E3 стартовала после отмены проекта M1A2 SEPv4 в 2023 году. Тогда армия США решила сосредоточиться на создании принципиально новой платформы, а не на модернизации существующей.

Напомним, что Южная Корея планирует передать Польше 180 новых танков K2. Стоимость сделки достигает 6 миллиардов долларов США, и это крупнейшая экспортная сделка для Южной Кореи.

А в Германии рассматривают возможность закупки до 2500 боевых бронированных машин и до 1000 боевых танков в рамках совместных усилий европейских стран по созданию новых бригад НАТО для сдерживания России. Заказ предусматривает до 1000 боевых танков Leopard 2 и до 2500 боевых машин GTK Boxer. Танки будут производить компании KDNS и Rheinmetall, а боевые машины - ARTEC.

В России также, начиная со следующего года, будут производить новую версию танка Т-90 - он известен, как Т-90М2 "Рывок-1". Они говорят, что таким образом будут пытаться восстановить довоенные резервы.

