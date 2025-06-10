В рамках этого соглашения Польша получит 180 танков K2, из которых 117 единиц изготовит компания Hyundai Rotem, а остальные - варшавское государственное предприятие.

Южная Корея и Польша в этом месяце планируют завершить подписание соглашения на сумму около 6 миллиардов долларов США о поставках корейских танков K2, пишет Yonhap.

Ожидается, что в рамках этого соглашения Польша получит 180 танков K2, из которых 117 единиц изготовит южнокорейская оборонная компания Hyundai Rotem, а остальные - варшавское государственное предприятие PGZ.

Уеремония подписания контракта, крупнейшего для Южной Кореи на экспорт оружия, состоится в Польше в конце июня. Соглашение должны были подписать в конце прошлого года, но отложили из-за внутренних проблем в обеих странах.

Видео дня

По данным издания, соглашение заключается во исполнение широкой рамочной договоренности от 2022 года о поставках Польше 1000 танков K2. В том же году Hyundai Rotem и польская сторона подписали контракт на производство первой партии из 180 танков K2 для Польши на сумму около $3,3 миллиарда, однако после этого новые контракты стороны не подписывали.

Новое соглашение будет значительно объемнее, чем контракт 2022 года. Оно будет включать передачу полякам технологий и регламентов технического обслуживания танков К2, а также предусматривать запуск производства в Польше новейших моделей этих танков, тогда как ранее речь шла о предыдущих, несколько устаревших моделях.

Польша срочно перевооружается

Как сообщал УНИАН, Польша вовсю взялась наращивать выпуск собственного оружия на фоне изменения внешнеполитического курса США и войны РФ против Украины. Financial Times отмечает, что завод в Невьядуве вносит свой вклад в усилия Польши по отражению российской агрессии, увеличивая выпуск оружия, снижая зависимость от США и помогая НАТО и ЕС поддерживать Украину.

Кроме того, Франция и Польша подписали оборонный договор. Пакт охватит оборонные и экономические вопросы. Такое решение является последним шагом стран к углублению военного сотрудничества на фоне российской агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: