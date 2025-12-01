Приближается новая 'пандемическая угроза', тревожащая ученых

Эксперты считают, что существует угроза, связанная с новым устойчивым вирусом.

Против птичьего гриппа не работает ключевой защитный механизм организма - лихорадка, которая повышает внутреннюю температуру, затрудняя размножение вирусов и вызывая тяжелые заболевания. Это выяснили в новом исследовании Кембриджского университета в Великобритании, пишет Daily Mail.

Авторы объяснили, что вирусы гриппа человека обычно остаются в верхних дыхательных путях, где температура составляет около 33 градусов Цельсия. При лихорадке она может повыситься почти до 41°C, что замедляет инфекцию, давая иммунной системе время преодолеть болезнь.

Однако вирусы птичьего гриппа процветают в нижних дыхательных путях, а иногда и в кишечнике птиц, где температура составляет от 40 до 42°C. Это выше уровня, которого может достичь человек.

Видео дня

Чтобы исследовать, как протекает птичий грипп у животных, ученые заразили им мышей. Когда мышей держали при температуре, подобной человеческой лихорадке, вирус обычного гриппа с трудом реплицировался. А версия птичьего гриппа, продолжала размножаться и вызывала серьезные заболевания.

Исследования необходимо провести на других животных, более похожих на людей, чтобы подтвердить результаты. Но исследователи предупреждают, что лихорадка может быть неэффективной против болезни.

Доктор Сэм Уилсон, молекулярный вирусолог из Кембриджского университета, который руководил исследованием, сказал: "К счастью, люди не очень часто заражаются вирусами птичьего гриппа, но мы все равно видим десятки случаев заболевания людей в год".

При этом уровень смертности от птичьего гриппа среди людей традиционно был тревожно высоким. По мнению ученого, понимание того, что заставляет вирусы птичьего гриппа вызывать серьезные заболевания у людей, имеет решающее значение для наблюдения и подготовки к пандемии. Это особенно важно из-за угрозы пандемии, которую представляют птичьи вирусы.

Распространение птичьего гриппа

Исследование было проведено после того, как американец в штате Вашингтон умер от заражения штаммом птичьего гриппа, который ранее никогда не наблюдался у людей. Это стало лишь вторым смертельным случаем от птичьего гриппа, зарегистрированным в США. К тому же французские чиновники предупредили, что пандемия птичьего гриппа, вероятно, будет более смертельной, чем вспышка Covid.

Эксперты предупреждают, что заражение птичьим гриппом чаще случается осенью, поскольку дикие птицы, которые могут быть носителями вируса, мигрируют, потенциально распространяя вирус на новые территории.

Остаются опасения, что вирус может распространиться на людей и научиться передаваться между ними, что может вызвать новую вспышку, подобную пандемии Covid.

Угрозы пандемии

Как писал УНИАН, птичий грипп представляет растущую пандемическую угрозу, поскольку становится все более "адаптивным", передаваясь людям, домашним животным и животным в зоопарках. В течение нескольких лет птичий грипп фиксируется на высоком уровне среди диких птиц и сельскохозяйственных животных, включая кур.

Вас также могут заинтересовать новости: