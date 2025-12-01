Украина настаивает на личных переговорах Зеленского и Трампа, - СМИ

Украина и США поддерживают постоянный диалог по мирному соглашению, но место нового раунда переговоров еще не определено. Киев настаивает на личном контакте президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
"Рабочие контакты не прекращаются даже между встречами... Они есть постоянно", - подчеркнул собеседник, уточнив, что коммуникация продолжалась и между Женевой, и Флоридой.
По его словам, украинская сторона акцентирует на необходимости личной встречи между Зеленским и Трампом, ведь именно она может определить дальнейшие шаги на высшем политическом уровне.
"Есть вещи, которые президент Украины считает необходимым обсудить со своим американским коллегой. Надеемся, это мнение будет услышано", - отметил собеседник.
Мирное соглашение - главные новости
Переговоры о возможной мирной формуле продолжаются, а Киев ожидает новый политический импульс в формате переговоров лидеров.
Напомним, американские и украинские представители заявили, что переговоры в Майами о прекращении войны с Россией были продуктивными, однако некоторые важные вопросы остались нерешенными.
По словам американского чиновника, на переговорах обсуждали возможные сроки проведения новых выборов в Украине и перспективу обмена территориями между Россией и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что считает важным, что в диалоге с представителями США есть конструктив, а Трамп выразил надежду, что мирное соглашение удастся подписать.