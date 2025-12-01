Украина настаивает на личных переговорах Зеленского и Трампа, - СМИ

Есть вещи, которые украинский лидер хочет обсудить лично с президентом США, говорят источники.

Украина и США поддерживают постоянный диалог по мирному соглашению, но место нового раунда переговоров еще не определено. Киев настаивает на личном контакте президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

"Рабочие контакты не прекращаются даже между встречами... Они есть постоянно", - подчеркнул собеседник, уточнив, что коммуникация продолжалась и между Женевой, и Флоридой.

По его словам, украинская сторона акцентирует на необходимости личной встречи между Зеленским и Трампом, ведь именно она может определить дальнейшие шаги на высшем политическом уровне.

"Есть вещи, которые президент Украины считает необходимым обсудить со своим американским коллегой. Надеемся, это мнение будет услышано", - отметил собеседник.

Мирное соглашение - главные новости

Переговоры о возможной мирной формуле продолжаются, а Киев ожидает новый политический импульс в формате переговоров лидеров.

Напомним, американские и украинские представители заявили, что переговоры в Майами о прекращении войны с Россией были продуктивными, однако некоторые важные вопросы остались нерешенными.

По словам американского чиновника, на переговорах обсуждали возможные сроки проведения новых выборов в Украине и перспективу обмена территориями между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что считает важным, что в диалоге с представителями США есть конструктив, а Трамп выразил надежду, что мирное соглашение удастся подписать.

