К 2028 году выпуск модернизированных танков Т-90 вырастет почти на 80% по сравнению с уровнем 2024 года.

Россия готовится к увеличению производства танков Т-90 и восстановлению довоенных танковых резервов. В частности, россияне планируют с 2026 года начать производство новой версии танка Т-90, известного как Т-90М2 "Рывок-1". Об этом сообщают аналитики проекта Frontelligence Insight со ссылкой на отчет Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод".

При этом, согласно документам, планируется, что к 2028 году выпуск модернизированных танков Т-90 вырастет почти на 80% по сравнению с уровнем 2024 года. В частности, между 2027 и 2029 годами планируется изготовить, модернизировать или капитально отремонтировать 1118 танков типа Т-90М и Т-90М2.

Танк Т-90М2 "Рывок-1" начнут производить в 2026 году в количестве 10 единиц в год. При этом, как отмечает "Милитарный", в дальнейшем точное количество ежегодного производства неизвестно, поскольку годовой выпуск учитывается вместе с комплексными работами по производству, модернизации и восстановлению танков - 290 единиц в 2027 году и 428 в 2028 году.

Видео дня

Таблица производства прерывается на 2029 году, после чего завод будет заниматься исключительно ремонтом и модернизацией машин до соответствующего уровня.

В то же время, как пишут аналитики Института изучения войны, украинские чиновники ранее оценивали, что УВЗ может производить лишь примерно от 60 до 70 танков Т-90 в год при идеальных условиях, и УВЗ, вероятно, производит от трех до шести танков Т-90 в месяц.

Ранее "Милитарный" сообщал, что аналитики Conflict Intelligence Team поставили под сомнение заявленные темпы производства танков Т-90М в 28-30 единиц в год. Аналитики предполагают, что на самом деле речь идет о сотнях машин ежегодно.

Аналитики отмечали, что даже без учета производства комплектов для сборки танков, завод в пиковый период выпускал до 140 танков в год. За 20 лет он шесть раз превышал отметку в 100 танков в год, поэтому производство танков в период с 2022 по 2025 год может без особого труда превысить этот показатель, особенно учитывая значительные потери танков в Украине.

Т-90 в войне в Украине

Как сообщал УНИАН, основной боевой танк Т-90МС, который когда-то был представлен на Международной оборонной выставке (IDEX) в Объединенных Арабских Эмиратах, теперь развернут на поле боя в Украине.

Также эксперты отмечали, что несмотря на то, что Россия пыталась технологически модернизировать танки Т-90, они все еще неудачно проходят испытания реальной войной.

Вас также могут заинтересовать новости: