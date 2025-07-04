Также в рамках заказа будут закуплены боевые бронированные машины.

Германия рассматривает возможность закупки до 2500 боевых бронированных машин и до 1000 боевых танков в рамках совместных усилий европейских стран по созданию новых бригад НАТО для сдерживания России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что союзники попросили Германию предоставить НАТО до семи боевых бригад в течение следующего десятилетия. В случае одобрения этого заказа боевые машины и танки пойдут на оснащение этих сил.

Источники рассказали журналистам, что заказ предусматривает до 1000 боевых танков Leopard 2 и до 2500 боевых машин GTK Boxer. Танки будут производить компании KDNS и Rheinmetall, а боевые машины - ARTEC.

Видео дня

В агентстве поделились, что после появления слухов об этом заказе акции Rheinmetall выросли на 3,7%. Это побудило аналитиков повысить целевые цены.

Общая сумма заказа может составить до 25 млрд евро (около 29,4 млрд долларов), уточнили источники. Тем не менее переговоры о закупках еще продолжаются.

По словам источников, заказ будет окончательно оформлен в ближайшие месяцы. Законодатели могут одобрить его до конца года.

Что будет с танками Leopard, которые Швейцария запретила передавать Украине

Ранее стало известно, что оборонный концерн Rheinmetall не передаст Украине 96 танков Leopard 1A5, которые были куплены у швейцарской компании RUAG. Вместо этого техника пойдет на запчасти.

В Швейцарии отметили, Leopard 1A5 не могут участвовать в схеме кругового обмена Ringtausch, которая предусматривает опосредованную передачу оружия Украине через третьи страны.

Вас также могут заинтересовать новости: