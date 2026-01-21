Армии оккупантов передали партию 'незаменимых' для наступления инженерных танков (видео)

Машина разграждения третьего поколения базируется на платформе танка Т-90.

Оккупационной армии РФ передали новую партию инженерных машин разграждения (инженерных танков) ИМР-3М. Об этом в своем Telegram-канале сообщил "УралВагонЗавод".

Машина разграждения третьего поколения базируется на платформе танка Т-90 с усиленным уровнем противорадиационной защиты. По словам россиян, такая техника особенно востребована в войне против Украины, поскольку позволяет ликвидировать заграждения.

Россияне назвали ИМР-3М "незаменимой" для крупных наступательных операций, ведь она может выполнять очень широкий спектр задач.

Машина несет на себе универсальный бульдозерный отвал с гидроприводом. ИМР-3М оснащена телескопической стрелой, которая выполняет функции манипулятора, грейфера и ковша.

Колейный минный трал с электромагнитной приставкой позволяет ИМР-3М самостоятельно преодолевать минные поля и создавать проходы в минных заграждениях.

Как и основные боевые танки, машины ИМР-3М оснащаются комплексами радиоэлектронной борьбы и дополнительной антидроновой защитой.

Россияне даже обнародовали видео, на котором хвалят свою машину.

Поставки новой бронетехники армии РФ

Российская армия постоянно получает свежие партии новой или модернизированной бронетехники. В частности, в начале года УНИАН сообщал, что российским войскам отправили новую партию основных боевых танков (ОБТ) Т-90М "Прорыв". Это последняя на сегодняшний день модификация танка Т-90, который, в свою очередь, является модернизированным Т-72.

А еще ранее сообщалось, что российской армии передали новую партию тяжелых огнеметных систем "Солнцепёк". На одной из переданных машин можно увидеть лозунг в духе сталинских времен – "За Кириллова!". Вероятно, речь идет о ликвидированном Украиной начальнике войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, генерал-лейтенанте Игоре Кириллове.

Вас также могут заинтересовать новости: