Путин пытается 'впарить' Су-57 Индии на фоне нехватки у Дели истребителей нового поколения

Путин заявил, что Су-57 может стать совместным проектом двух стран.

Российский диктатор Владимир Путин предложил Индии совместное производство российского истребителя пятого поколения Су-57. Он заявил, что Москва готова к сотрудничеству "без ограничений", пишет Defense News.

Отмечается, что Индия и Россия начали совместную программу по разработке истребителя пятого поколения в 2007 году. Однако в 2018 году Индия вышла из проекта из-за опасений по поводу таких вопросов, как стоимость, доступ к технологиям и стелс-возможности самолета. РФ же продолжила разработку самостоятельно.

Во время Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что Су-57 может стать совместным проектом двух стран.

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"Мы готовы поставлять Индии этот самолет, продолжать его разработку. У нас нет никаких проблем или ограничений", - сказал он.

В издании отметили, что предложение Путина поступило в критический момент для планов Индии по модернизации своих военно-воздушных сил. Сейчас у Индии нет истребителей пятого поколения, а самым современным самолетом в ВВС страны является французский Rafale четвертого поколения.

В издании подчеркнули, что из-за отставания от других стран, включая Китай, Индия начала взвешивать варианты приобретения стелс-истребителей. Дели ускоряет реализацию собственной программы по разработке передового многоцелевого боевого самолета пятого поколения, но он будет введен в эксплуатацию не раньше 2035 года.

Индийские чиновники пока не ответили на предложение Путина, но еще в апреле тогдашний председатель правления ведущего авиакосмического производителя страны, компании Hindustan Aeronautics Ltd, Д.К. Сунил, рассказал журналистам, что РФ продемонстрировала Индии возможности Су-57.

Аналитики считают, что совместное производство и адаптация истребителей Су-57 является одним из самых масштабных предложений по сотрудничеству в области обороны, сделанных Индии за последние годы. Они не исключают, что Дели может согласиться сотрудничать с РФ.

"Противоположный аргумент заключается в том, что на эти истребители придется перенаправить ресурсы, а кроме того, как только вы их получите, у вас может не остаться стимула продолжать работу над отечественной программой", - добавил Манодж Джоши, заслуженный научный сотрудник Исследовательского фонда Observer Research Foundation в Дели.

Су-57Э может оказаться громким экспортным провалом

Ранее директор по исследованиям Фонда Казимира Пуласки и аналитик Рубен Ф. Джонсон заявил, что российский истребитель Су-57Э на самом деле может оказаться громким экспортным провалом.

По словам аналитика, на сегодня существуют лишь три страны, которые реально рассматривают приобретение Су-57Э - Иран, КНДР и Индия. Однако, он подчеркнул, что технические характеристики самолета разбивают российскую пропаганду.

Рубен Ф. Джонсон отметил, что Су-57 имеет худший показатель радиолокационной заметности (RCS) среди всех истребителей пятого поколения. Его "заметность" на радарах в тысячи раз выше, чем у американского F-22 Raptor.

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