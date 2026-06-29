Три в одном: Су-57 показали в ангаре с новыми ракетами и прицельным контейнером

Можно предположить, что российская оборонная промышленность наладила производство новых ракет "воздух-воздух" и прицельных контейнеров 101КС-Н.

В Сеть выложили фото российского истребителя пятого поколения Су-57 внутри ангара. На него обратили внимание российские Telegram-каналы.

На фото сразу бросаются в глаза несколько интересных моментов.

Внимание, в частности, привлекает оснащение самолета: на внешних точках подвески установлены управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности Р-74. Это новая российская ракета, которая в широком смысле представляет собой глубокую модернизацию советской Р-73.

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Р-74 оснащена тепловой (инфракрасной) головкой самонаведения. При дальности до 40 километров она является довольно эффективным и, что важно, относительно дешевым решением против украинских дронов.

Под фюзеляжем Су-57 размещен контейнер прицеливания и целеуказания 101КС-Н – один из компонентов оптико-электронного комплекса "Атолл". Контейнер позволяет экипажу самолета обнаруживать наземные и воздушные цели на больших расстояниях.

Также привлекает внимание ангар, в котором находится Су-57. Это не железобетонное укрытие – прямого попадания авиабомбы или ракеты оно не выдержит. В то же время можно предположить, что стены способны выдерживать попадания обломков и небольших БПЛА, что крайне актуально для РФ на фоне атак со стороны Украины.

Су-57 – справка УНИАН

Су-57 – российский истребитель пятого поколения (некоторые специалисты относят его к поколению 4++), разработанный ОКБ им. Сухого. Самолет предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей, а также для подавления систем радиолокационной разведки.

Главными преимуществами самолета являются высокая маневренность и большая крейсерская скорость. Заявленные показатели максимальной скорости и практической дальности полета составляют 2600 км/ч и 4300 км соответственно.

Главным недостатком Су-57 называют слишком высокую, как для истребителя пятого поколения, радиолокационную заметность. Всего по состоянию на 2026 год изготовлено несколько десятков серийных самолетов.

Су-57 – другие новости

Недавно были опубликованы фотографии опытного образца двухместной версии Су-57, получившей название Су-57Д. По информации российских источников, самолёт был переоборудован из одноместного прототипа.

Предполагается, что двухместная модификация может использоваться для управления беспилотниками С-70 "Охотник". Это крупный малозаметный БПЛА с размахом крыла около 20 метров. Не исключен вариант, что новая версия создается для экспортных нужд России.

Стоит отметить, что, несмотря на определенные заявленные успехи на международном рынке, Су-57 – один из самых проблемных проектов Кремля с точки зрения экспортных надежд. На сегодняшний день он практически не представляет интереса для покупателей на мировом рынке.

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