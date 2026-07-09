Россия получила новые истребители Су-30СМ2 и фронтовые бомбардировщики Су-34 (фото)

Самолеты прошли цикл наземных и летных заводских испытаний и отправились к местам базирования.

ОАК ("Объединенная авиастроительная корпорация") передала Министерству обороны России многофункциональные истребители Су-30СМ2 и фронтовые бомбардировщики Су-34. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Сообщается, что самолеты прошли цикл наземных и летных заводских испытаний и отправились к местам базирования.

Точное количество самолетов не раскрывается. Судя по фото- и видеоматериалам, а также описанию, можно предположить, что российские войска получили как минимум два новых истребителя Су-30СМ2 и два бомбардировщика Су-34.

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Су-30СМ2 – справка

Су-30СМ2 – это глубоко модернизированный российский многоцелевой тяжёлый истребитель поколения 4+ (сами россияне относят самолёт к поколению 4++). Он является развитием Су-30СМ, который, в свою очередь, создан на базе советского Су-27, разработанного ещё в 1970-х годах.

Су-30СМ используют как Военно-воздушные силы РФ, так и авиация флота. Предполагается, что модернизированный Су-30СМ2 может применять дальнобойную ракету класса "воздух-воздух" Р-37М, способную поражать цели на дальности свыше 200 км.

Су-34 – справка

Что касается Су-34, то на сегодняшний день это основной фронтовой бомбардировщик РФ. Он широко применяется в российско-украинской войне в качестве носителя управляемых авиабомб.

На одном из недавно представленных снимков можно увидеть Су-34 с одновременно подвешенными четырьмя бомбами из УМПК и двумя бомбами УМПБ. Для самозащиты самолёт может нести ракеты класса "воздух-воздух".

Су-34 – один из самых массовых боевых самолетов Кремля. По имеющимся данным, россияне изготовили более 150 серийных машин этого типа.

Российская боевая авиация – другие новости

Это далеко не первые партии боевых самолетов, которые российская армия получила в этом году. В мае УНИАН писал, что войска РФ получили новую партию истребителей четвертого поколения Су-35С. Речь шла как минимум о двух боевых машинах.

О передаче партии Су-35С также сообщалось в апреле.

В феврале стало известно о передаче российским военным партии истребителей пятого поколения Су-57, причем сама российская сторона заявляла о "большом количестве" самолетов этого типа.

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